Govern del PP, con sede en Campos y oposición de Vox

Las elecciones del 28M impusieron un Govern del PP, para sorpresa mayúscula de Marga Prohens. Cien días después, su sueño se ha derrumbado al verse degradada a segunda autoridad más importante de Balears, a notable distancia de una Francina Armengol a la que creía felizmente extinguida.

Cien días después, el Govern ha tenido que remendar de modo sonrojante todas las medidas de choque adoptadas. Su feliz y nacionalista supresión del impuesto de Sucesiones se olvidó de los europeos, y no debió corregirse para beneficiar a los buitres inmobiliarios. Su decreto de Vivienda incorpora el concepto de «emergencia habitacional» de Podemos, pero olvida que no puede pegar una patada en la puerta de una casa y clausurarla. Finalmente, su privatización de la corrupción en defensa propia, pasando por las armas a la Oficina Anticorrupción al mejor estilo Hamás, olvidó la elemental cortesía de que los ciudadanos tienen derecho a quejarse aunque no sirva para nada. Y el gran Antoni Costa de la oposición al Pacto es solo un Iago Negueruela de bisutería.

La mujer que representa a la política de Balears es Armengol, consulte Google. En su papel subordinado, Prohens no es dueña de su destino, ni siquiera de su presente. Su gesticulación excesiva traduce la urgencia de fijarle una personalidad concreta para coronar la única meta que puede redimirla, ser la primera presidenta que repite legislatura desde Gabriel Cañellas en 1991.

El Govern del PP, por renuncia de los ocho diputados títeres de Vox, participa del espejismo habitual en los ejecutivos regionales o de mayor ámbito, creerse que puede desarrollar una política propia y propicia. Los acontecimientos le impondrán la agenda a Prohens, esta semana israelí ahorra la invocación a la covid para demostrarlo. Y la saturación de Balears es tan explosiva como el hacinamiento en la franja de Gaza.

La sede del Govern de Prohens está en Campos. El nerviosismo ha estallado al descubrir la trama meridional, porque la primera ley del caciquismo es el disimulo. Muy grave debe ser el comportamiento del PP en el poder, para justificar la histeria desatada al destapar un vértice minúsculo de la legislatura que ha de urbanizar es Trenc.

La única oposición digna de tal nombre en los cien días originales ha correspondido a Vox Madrid, a falta de que la Idoia Ribas que farfulla en castellano explique las contrapartidas por su regalo del Govern. La izquierda bien, gracias. Se lame las heridas, recuenta pateras que no son un problema, y el PSM edípico se congratula del regreso triunfal de papá PP.