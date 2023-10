Vox obligará a Marga Prohens a posicionarse sobre la libre elección de lengua en todas las etapas

Vox ha decidido tramitar de urgencia la proposición no de ley para «garantizar la libre elección de lengua en todas las etapas de educación infantil y primaria» a partir del próximo curso. En teoría el pleno de la siguiente semana debía ser puramente legislativo porque los partidos debatirán sobre el techo de gasto presentado por el Govern, pero ayer el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, decidió incluir dos Proposiciones No de Ley ―normalmente los plenos legislativos no llevan PNL―, una decisión que ha generado dudas y malestar en las filas del PP. La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha reiterado en varias ocasiones que no se puede aplicar tan rápido y el conseller de Educación, Antoni Vera, se comprometió esta semana en una reunión con la plataforma Escuela de Todos a garantizar la libre elección de lengua en la enseñanza para que pueda comenzar a aplicarse el próximo curso a los tres y a los seis años. La decisión de Vox obligará a la líder del PP a posicionarse a favor o en contra de esta iniciativa en el próximo pleno.

Vox desautoriza el Estatut: «Decir que el catalán es la lengua propia de Baleares es una construcción perversa y ficticia» Según recoge Europa Press, la conselleria de Educación tiene como objetivo que la libre elección de catalán o castellano comience a aplicarse durante el curso 2024-2025 a los tres y a los seis años, es decir, en cuarto de infantil y primero de primaria. Todo ello con el fin de seguir ampliándolo progresivamente en los cursos siguientes. La iniciativa de Vox tiene un planteamiento muy diferente al PP porque reclaman que se empiece a aplicar en todas las etapas de infantil y primaria en 2024. Además, exigen que se extienda al resto de enseñanzas ―ESO, bachillerato y Formación Profesional― a partir del curso 2025/2026. La proposición incluye un punto que ha generado alarma entre los colectivos educativos y los grupos de la oposición porque pide que se inicien «de manera urgente» los trámites para modificar o derogar «cualquier ley o norma que impida la libre elección de lengua de enseñanza en todos los niveles educativos». Requisito de catalán en la función pública El PP votó ayer en contra de mantener el requisito del catalán en toda la función pública. El PSIB había presentado una proposición no de ley en la que se instaba al Govern «a mantener el requisito del catalán en los procedimientos selectivos de acceso a la función pública y para ocupar puestos de trabajo de la Administración de la Comunidad Autónoma, para garantizar los derechos lingüísticos de los ciudadanos y ciudadanas catalanohablantes de estas islas». Según fuentes del PP, decidieron no dar su apoyo a este punto porque «dentro de la función pública se incluye a los profesionales sanitarios», a pesar de que el requisito en la sanidad ya fue eliminado hace semanas y, por tanto, no puede mantenerse sino que debería recuperarse. Este punto obtuvo seis votos a favor (izquierda) y seis votos en contra (PP) ya que Vox decidió no presentarse a la comisión, lo que ha provocado que la proposición se eleve directamente al pleno del Parlament para que vote directamente en la Cámara, donde la presidenta del Govern y líder del PP, Marga Prohens, deberá votar en persona. Los populares rechazaron esta iniciativa y propusieron que, en lugar de exigir el requisito, se «garantice que el personal de la administración autonómica cuente con medios de asesoramiento y formación suficientes en materia lingüística». También apuestan por el diseño de «un programa formativo en materia de lengua en el ámbito sanitario». Hace apenas unas semanas el portavoz del Govern, Antoni Costa, no descartaba eliminar el requisito del catalán en toda la función pública después de suprimirlo para acceder a una plaza en la sanidad balear: «Ni se descarta ni se deja de descartar, ya veremos». En aquel momento, tras un Consell de Govern, afirmó que esta cuestión «ahora mismo no está sobre la mesa» ni se había planteado, a pesar de que ha sido una de las grandes reclamaciones de Vox. Su portavoz en el Parlament, Idoia Ribas, dio este martes por seguro que la supresión del requisito del catalán en toda la función pública sería una realidad. Hay que recordar que el acuerdo firmado entre ambas formaciones para investir a la presidenta establece que «se hará el desarrollo normativo correspondiente para garantizar que el desconocimiento del catalán no penalice en el acceso a la función pública». Críticas de la oposición El portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, avisa a los ‘populares’ que si continúan eliminando derechos lingüísticos y atacando a la ciudadanía «se romperán los puentes de diálogo» durante toda la legislatura: «Si cruzan la línea de eliminar el catalán como requisito no habrá retorno. Tienen que decidir si quiere ser la mano ejecutora de la política lingüística de Vox y volver a la época de José Ramón Bauzá o si quiere ser el PP capaz de llegar a grandes consensos de país». Por su parte la diputada del PSIB Silvia Cano asegura que el PP «sale de la ambigüedad calculada que han mantenido en los últimos meses» y lamenta su actitud respecto al catalán: «Desde el Govern envían el mensaje de que el catalán no es importante. No podrán garantizar los derechos de las personas catalanoparlantes porque los servidores públicos no estarán obligados a conocer la lengua propia de estas islas».