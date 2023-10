La incomparecencia de Vox en la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament ha provocado que una iniciativa del PP contra la inmigración ilegal no haya podido salir adelante, un tema del que la ultradereche suele hacer bandera. Los populares habían presentado una propuesta para reclamar al Gobierno que "priorice los medios materiales, técnicos y personales necesarios para que Baleares no se consolide como ruta de entrada ilegal de inmigrantes". Además, piden al Ejecutivo central y a la Unión Europea que "persigan de manera eficaz a quienes promuevan y se lucren con la entrada, la circulación y la estancia irregular de inmigrantes". La votación ha acabado en empate, con seis votos del PP y seis de la izquierda, por lo que el apoyo de Vox era fundamental para sacar adelante esta proposición no de ley. Ahora deberán esperar a una segunda votación en el pleno del Parlament.

Denuncian que 300 plazas de policía nacional se quedan sin cubrir en Baleares Otro de los puntos instaba al Govern de Marga Prohens a "promover políticas de retorno ágiles y proyectos conjuntos de ayudas al desarrollo en los países de origen", así como "revisar y mejorar" el protocolo de actuación establecido actualmente en Baleares para que permita "actuar con rapidez y eficacia, garantice la seguridad y los derechos fundamentales". Asimismo, los populares reclaman al Gobierno que, en paralelo a la estrategia del Govern de captación y fidelización, las plantillas de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado sean dotadas y ocupadas íntegramente a través de complementos que aseguren una insularidad digna ―la compensación, detallan, tendrá que ser "real, justa y efectiva" y deberá incorporarse en los próximos Presupuestos Generales del Estado―, así como que dispongan de formación específica y de los medios para actuar con eficacia, garantizar la seguridad y los derechos fundamentales.