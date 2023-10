Otra de las propuestas del PSIB hace referencia a la decisión del Govern de eliminar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales por la compra de la residencia habitual, inicialmente para menores de 30 años y personas con discapacidad, y cuando el inmueble no supere un valor de 270.151 euros y para rentas de un máximo de 52.800 euros. Los socialistas quieren eliminar ese tope de edad cuando la vivienda no supere los 200.000 euros, aunque se deberá pagar el 2% y no el 4% actual.

