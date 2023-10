Para el profesor de Historia Contemporánea de la UIB Antoni Marimon varios elementos han desencadenado el ataque de Gaza a manos de Hamas: la «imagen de deterioro» del Gobierno liderado por Benjamín Netanyahu (que en esta legislatura ha demostrado una actitud «más autoritaria» pese a ser una democracia), los enfrentamientos entre la extrema derecha israelí y su propio ejército o las relaciones diplomáticas que estaban a punto de establecer Israel y Arabia Saudita: «El proceso de pacificación no convenía ni a Hamás ni a Irán», afirma el reconocido historiador.

En cualquier caso, Marimon considera que para el pueblo palestino, que al fin y al cabo «quiere una parte de la tierra y tener un estado propio», este tipo de ataques son «contraproducentes» para su causa: «Las iniciativas terroristas de Palestina desacreditan su lucha por el territorio», señala. Asegura que en este conflicto se ha mezclado «una cuestión nacional con el fanatismo religioso», especialmente en la Franja de Gaza, pues Cisjordania está controlado por otro grupo político, y recuerda que en 1948 fueron los propios árabes quienes rechazaron en dos territorios. «La ONU tenía previsto crear dos estados, uno judío y otro musulmán. Los árabes dijeron que no para quedárselo todo, y finalmente perdieron. Israel creó un estado potente y los palestinos se quedaron sin casas y sin tierras», relata. Si entonces ya había guerrillas en estos territorios, esta disputa recrudeció el conflicto armado: «Así hasta nuestros días. Es un bucle interminable y un drama histórico», lamenta Marimon.

Apoyos: Israel y EEUU, Irán y Hamás

Asimismo, el historiador destaca que un elemento importante para el conflicto es el apoyo de EE UU a Israel, de la misma forma que Irán «es quien arma y financia» al grupo terrorista Hamás. De hecho, según explica, Irán, Hamás y Hezbolá (organización islamista en el Líbano) forman una «red de entente radical, fanática islamista y anti-Israel», lo que no quita que «el problema de fondo» sea que el pueblo palestino «quiera tener un estado», un propósito que «desacredita» con este tipo de ataques.

Al cierre de esta edición, al menos 200 personas han muerto en Israel y otras 232 en Gaza. El también catedrático de la UIB y doctor en Historia Contemporánea Sebastià Serra advierte que es un ataque «sin precedentes» por lo menos en el último medio siglo, coincidiendo con el aniversario de la guerra árabe-israelí de 1973: «Han pasado cincuenta años desde que el estado de Israel demuestra una estabilidad y una fuerza enorme».

Precisamente por eso Serra se muestra sorprendido de que los servicios de seguridad e inteligencia israelís, «muy reconocidos desde un punto de vista internacional», no estuvieran preparados: «Da la sensación de que Hamás ha organizado el ataque de forma sigilosa y burlando la vigilancia de Israel».

Porque no cabe duda, asegura Serra, de que el ataque ha sido meticulosamente «preparado» por parte del grupo terrorista, que ha demostrado una «fortaleza militar» hasta ahora desconocida. De hecho, para Serra, el brutal ataque por sorpresa ha puesto en duda al Ejecutivo de Netanyahu: «El Gobierno israelí está en entredicho. No me extrañaría que una parte de la sociedad ponga en duda su estrategia y sus servicios de inteligencia», asevera.

«El ataque de Hamás ha sido a través de cohetes, pero también con infantería», detalla. «Ahora el Gobierno de Israel también amenaza con atacar con infantería, y eso puede suponer una tragedia tremenda y muchísimos muertos en ambos bandos», advierte el doctor en Historia.