Boulevard | Armengol tiene la mirada fija en las autonómicas de 2027

Doble golpe a favor de la libertad, voy a ver la película de Woody Allen y anulo el pedido de la novela de Fernando Aramburu. Entre medias, despacho brevemente con Francina Armengol en la fiesta de los Premios de este diario. Quiero sonsacarla sobre el Congreso, pero no consigo sacarla de la isla. No es la tercera autoridad del Estado, sino la única democráticamente elegida, pero tiene la mirada fija en su candidatura para las autonómicas de 2027. No sobreestimemos el amor a los mallorquines, que al fin y al cabo somos nosotros.

Armengol está disputando el Madrid-Barcelona con la mente puesta en el Mallorca-Baleares. Las reuniones del pasado jueves por la mañana, con la ejecutiva local de su partido, le ilusionaban más que la coronación de Sánchez en que se halla directamente involucrada. La política más importante de Balears en un siglo se siente lastrada por una misión inconclusa, convencida de que su currículum necesita el remate de una tercera legislatura en el Govern, que a su juicio sería la mejor.

No darse cuenta de la magnitud del cargo ocupado protege contra la soberbia, pero de presidenta del Congreso solo puedes saltar a un ministerio, vicepresidencia del Gobierno o alta institución asimilada. La obsesión de Armengol con la recuperación del Consolat demuestra que la memoria es un error, porque ilumina con su potente faro los aspectos más grotescos de la actualidad. Félix Pons nunca tuvo la tentación de regresar porque solo se presentó a unas autonómicas, que perdió. Armengol ha bregado en siete comicios regionales, y ha ganado cuatro. En fin, la nostalgia de Mallorca también se cura con el tiempo.

Mi tesis no confirmada por las afectadas dictamina que Marga Prohens preferiría ser hoy diputada rasa en Madrid, a cambio de que Armengol siguiera de presidenta del Govern, y no en una jerarquía estelar adonde fue proyectada por la dirigente del PP balear. Lo grave sería que la presidenta del Congreso abonara este trueque. A propósito, miles de personas me paran por la calle para preguntarme dónde veraneó la familia Prohens. Diez días de agosto en Copenhague, de nada.

Hablando de la Familia Real de Balears, le asiste toda la razón a Javier Bonet al exigir disculpas de la gauche caviar palmesana, tras programar el monólogo que había sufrido una crudelísima prohibición, según la monologuista y los cultérrimos progresistas. Lástima que mis inaplazables citas con el pedicuro me impidan paladear este inigualable espectáculo, de tan amplio espectro ideológico que ahora viene patrocinado por PP/Vox.

Raquel Sánchez empezó la semana de jefa de gabinete de la conselleria de Vivienda, consellera también de pago del Consell de Mallorca y no sé cuántas cosas más. Su brillante destitución bajo el hashtag #yaempezamos, y reincorporación el viernes a su puesto funcionarial en Política Lingüística, obliga a recordar que aspiraba tras las autonómicas a presidir el departamento insular de turismo, asignado a José Marcial Rodríguez. La frustración degeneró en el atracón de cargos, por no hablar de las relaciones glaciales con la consellera Marta Vidal. Dos pájaros, un tiro.

Los consellers de Gabriel Cañellas no solo mintieron abiertamente en el juicio del Túnel de Sóller sobre el Consell de Govern que adjudicó la mayor obra pública de Balears, sino que estarían encantados de que se les reconociera ese mérito que me transmitió el presidente del tribunal. Pese a la evidencia, el fiscal no reclamó ni una sola deducción de falso testimonio. Se llamaba Juan Carrau, el mismo que ahora pide décadas a testigos malolientes de Cursach. Es un gran arco biográfico.

Les brindo gratuitamente el resumen de mi verano gastronómico. En Menorca solicito sentarme a la espera de los restantes comensales, y me advierten de que la hora y media de ocupación de la mesa empieza a correr inexorable en cuanto tome asiento. Al reservar en las rocas de Llucmajor, me exigen un gasto mínimo de 70 euros per cápita o por estómago. En Cala Major, diez euros adicionales por una mesa en primera línea, cuarenta euros si son cuatro comensales. En sitios así se come mal por definición, pero por supuesto que me solidarizo con los restauradores sollozantes cuando les cancelan una reserva.

Reflexión dominical indulgente: «Si necesitas que te convenzan de la amnistía o convencer a otros de la amnistía, no crees en la amnistía».