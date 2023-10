El pasado mes de septiembre llegó a aguas de Mallorca el yate Space Y, propiedad del oligarca ruso pro Putin Oleg Cherepanov, propietario del emporio Forum de Ekaterimburgo. Según publicó este jueves el diario El Confidencial, la embarcación atracó frente al Real Club Náutico de Palma el pasado 29 de septiembre, en donde permanece a la espera de partir de nuevo.

Cabe destacar que, según se destaca en El Confidencial, Oleg Cherepanov posee pasaporte serbio desde agosto de 2022, lo que le confiere cierta tranquilidad, ya que el Gobierno de Serbia siempre ha tendido puentes hacia Rusia y en ese mismo año concedió el pasaporte del país a 17 personas de nacionalidad rusa, entre ellas Cherepanov. Gracias a ello, no hay ninguna una orden de busca internacional ni actuaciones judiciales pendientes sobre estas 17 personas, mientras que en casi todo occidente se embargaron algunos de los megayates de magnates rusos afines a Putin tras que estallara la guerra de Ucrania. Algunas de estas embarcaciones, en concreto el Tango, del oligarca Viktor Vekselberg, y el Lady Anastasia, de Alexander Mikheev, fueron incautadas en Mallorca.

El yate de lujo Space Y, que hasta junio de 2022 se llamaba Let it be, había navegado con bandera de Gran Bretaña y de Barbados hasta dicho año, a partir del cual pasó a navegar bajo bandera de las Islas Caimán.