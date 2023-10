El Consell de Mallorca ha reconocido que existía una incompatibilidad total en el caso de Raquel Sánchez, la exjefa de gabinete de la conselleria de Vivienda que ocupaba ilegalmente dos cargos públicos, ambos remunerados con 51.700 y 21.500 euros respectivamente: uno en el Consell como consellera electa sin cartera del PP, y otro en el Govern como jefa de gabinete del departamento de Vivienda.

El presidente de la institución insular, Llorenç Galmés, confirmó ayer que existe una incompatibilidad: «Cuando el secretario general nos confirmó que había incompatibilidad, inmediatamente llamamos a la consellera. Si esta información nos hubiera llegado durante los dos meses anteriores ya hubiéramos arreglado la situación, somos los primeros interesados en cumplir la legislación aunque no tenemos la obligación de conocerla porque para eso están los técnicos en la administración».

No obstante, hay que recordar que cuando el martes este diario preguntó al gobierno del Consell por este caso, una portavoz oficial de la institución aseguró que no contravenía la ley y defendió que «ella no tiene dedicación exclusiva ni lleva ningún departamento, es consellera electa y no cobra del Consell, no hay incompatibilidad». También reiteró que Sánchez «puede tener otro trabajo como jefa de gabinete, porque equivale a un asesor, es compatible» y señaló que «hay muchos casos de concejales que también son consellers electos, o que tienen su trabajo, y solo asisten a los plenos».

Més: «Galmés es débil»

El portavoz de Més per Mallorca en el Consell, Jaume Alzamora, reclama que el presidente de la institución haga públicos los informes jurídicos que han confirmado la incompatibilidad de la consellera ‘popular’ e insiste en que ésta debe devolver el dinero público cobrado de manera fraudulenta: «Galmés cierra el caso en falso».

En concreto, el portavoz ecosobiranista explica que el cese de Sánchez se ha producido en el cargo que ocupaba en el Govern y no en el Consell, a pesar de que la incompatibilidad en cuestión está tipificada en la Ley Electoral de Consells y no en la Ley de Incompatibilidades que resulta de aplicación a los cargos de la administración autonómica. Según Alzamora, «esta decisión pone de manifiesto que la administración afectada es el Consell y es a quien se tiene que resarcir y, por otro lado, evidencia la debilidad del presidente Galmés y su poco peso político dentro de su mismo partido».

Asimismo, el portavoz ecosoberanista remarca que «una vez más la presidenta del Govern ha intentado salir indemne propiciando el cese y obligando a Galmés» a mantener a la consellera incompatible en la institución insular: «Ya fue obligado a pactar con la extrema derecha y ahora le obligan a mantener una consellera para salvaguardar a la presidenta». Todo ello, afirma Alzamora, «demuestra que la verdadera incompatibilidad de Galmés y el PP es con la legalidad y la democracia».