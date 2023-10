Ocho organizaciones empresariales piden al Govern balear que modifique el acuerdo con las navieras para limitar a tres diarios el número de cruceros que pueden atracar en el puerto de Palma porque consideran que la reducción de turistas llegados en este medio de transporte es perjudicial para sus negocios.

PIMECO, AFEDECO, la Confederación Balear de Comercio, Restauración Mallorca CAEB, la Asociación Balear de Guías Turísticos, Pro Guías Mallorca, la Asociación de Comercios Turísticos de Palma y la Asociación de Mayoristas y Comercios Turísticos explicaron ayer en un comunicado que de enero a julio llegaron a la capital balear un 18 % menos de cruceristas que en 2019. Los empresarios señalan que el objetivo del acuerdo de limitación de cruceros era «una redistribución y no una disminución». «En su momento nos dijeron que no habría un impacto negativo, cosa que no ha sido cierta», afirman en su nota de prensa.

El puerto de Palma es, con mucha diferencia, el principal destino de los cruceros llegados a Balears, que en conjunto recibieron en 2019 a 2,6 millones de cruceristas. «2023 es el primer año en que se pueden ver los efectos reales que ha supuesto la limitación de los cruceros en el puerto de Palma» y, dados los resultados, mantener la limitación, «sería nefasto para Palma».

Recuerdan las organizaciones empresariales que el pacto con las navieras «no es una ley, es un acuerdo basado en la buena voluntad, por lo que si hay voluntad entre las partes se puede modificar sin problema».