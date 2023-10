Nuevo desencuentro entre el Partido Popular y Vox en relación al catalán y la lengua. Si la semana pasada ambas formaciones tuvieron un choque en relación a la Oficina de Libertad Lingüística, con la presentación de una ley por parte de Vox para imponer el castellano sobre la cual el PP pidió su "retirada inmediata", esta vez ha sido una Proposición No de Ley (PNL) para garantizar la libre elección de lengua en todas las etapas educativas. Una iniciativa de Vox que no ha gustado a su socio, ya que el contenido del mismo no ha sido consensuado entre ambos.

Según ha explicado esta mañana la portavoz de Vox en el Parlament, Idoia Ribas, su formación ha presentado una PNL para instar al Govern a garantizar la libre elección de lengua en toda la enseñanza. "El objetivo es garantizar a los padres y alumnos la libre elección de lengua en Educación Infantil y Primaria a partir del próximo curso, y extender esa libre decisión en todas las etapas educativas a partir del curso 2025-2026". Por su parte, la portavoz adjunta del Partido Popular, Marga Durán, ha defendido que su formación no está nada de acuerdo con la propuesta. "Hemos visto la última versión de la PNL y en reiteradas veces le he dicho a la portavoz de Vox que no estamos de acuerdo con el contenido del texto. Son libres de presentar las propuestas que consideren oportunas, pero nosotros presentaremos enmiendas". Desde Vox defienden que esta medida forma parte del acuerdo de investidura de Marga Prohens. Desde el PP defienden que se cumplirá con el documento programático firmado entre ambos, aunque será el propio Govern de los populares quien marcará la hoja de ruta y los tiempos. "Vamos a cumplir con los puntos del pacto, pero no se ha definido una calendarización ni como se aplicarán dichas medidas. El tiempo de cómo aplicar las medidas lo marcará el Govern y la conselleria de Educación". Libre elección de lengua, en el acuerdo Respecto al acuerdo al que llegaron PP y Vox para formar el Govern, uno de los puntos clave es precisamente la libre elección de lengua en la educación, con un texto que se comprometía "a extender este derecho en todas las etapas educativas antes de acabar la legislatura. En este sentido, Vox consiguió imponer su criterio ya que desde el Partido Popular querían que esta libre elección tan sólo se cumpliera en la primera enseñanza (0-8 años). Sin embargo, los populares insisten en que serán ellos los marquen el plazo de esta libre elección.