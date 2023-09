IB-Salut no renueva el convenio para los cambios de sexo de las chicas trans

El esperado convenio del Servei de Salut con alguna clínica especializada en reasignaciones de género para que las mujeres trans de esta comunidad puedan disfrutar del sexo sentido, tendrá que esperar aún más.

El Servei de Salut acaba de declarar desierto el proceso de licitación de un nuevo convenio que sustituyera al suscrito por el anterior Ejecutivo con Barnaclínic, entidad privada del famoso centro hospitalario barcelonés.

Fuentes del Servei de Salut confirmaron que ese pasado acuerdo, suscrito durante cuatro años con la entidad catalana por un montante total de 1.060.800 euros, a razón de 265.200 anuales, concluyó el mes de junio de 2022.

Desde esa fecha y hasta el pasado mes de julio, durante más de un año, se procedieron a establecer las bases de un nuevo proceso de licitación para renovar el convenio para derivar a pacientes trans para la realización de vaginoplastias, según el relato y los plazos facilitados por el Servei de Salut.

Una licitación a la que se presentaron dos empresas, Barnaclínic e Ivan Mañero Clínic, pero que finalmente el IB-Salut ha decidido dejar desierta por fallos administrativos en el primero de los casos (al parecer Barnaclínic no habría presentado toda la documentación requerida) y por carecer la clínica del cirujano Mañero «de una UCI para prevenir posibles complicaciones en estas largas intervenciones», apuntaron las fuentes oficiales.

Preguntado el Servei de Salut si ahora se tendría que iniciar todo este largo proceso administrativo desde cero, señalaron que no, que todo iría más rápido porque las bases del concurso ya están redactadas y que tan solo tendrían que volver a colgarse en la plataforma digital de contratación del Estado español y dar posteriormente el plazo preceptivo de un mes para que todas las empresas interesadas puedan concursar. No obstante, desde el IB-Salut admitieron que esta publicación en la plataforma no se iba a producir «este lunes».

Dieciocho mujeres esperando

IB-Salut sí reveló que en estos momentos habría dieciocho mujeres trans en lista de espera para ser sometidas a una vaginoplastia en el centro que finalmente sea elegido. Desde el Servei de Salut aseguraron que la «voluntad» es seguir asegurando esta prestación que, cómo se recordará, esta incluida en su cartera de servicios.

Durante la vida del primer convenio suscrito con Barnaclínic se llevaron a cabo hasta 72 reasignaciones de sexo de personas trans de esta comunidad, todas ellas vaginoplastias para que mujeres trans pudieran sentirse más a gusto con su identidad sexual sentida.

El principal motivo para suscribir este convenio fue las largas esperas que tenían que soportar las personas que querían someterse a ellas en el centro de referencia del país, el hospital Carlos Haya de Málaga, centro que acumulaba demoras de más de 5 años.

«Estoy convencida de que no lo van a renovar»

Una madre de una chica trans que comenzó a hormonarse el pasado 30 de junio 2021, procedimiento previo para cambiarse de sexo, está convencida de que el convenio suscrito por el Servei de Salut no se renovará en esta legislatura. Y no tiene dudas de por qué: porque en estos momentos gobierna esta comunidad el PP con el apoyo parlamentario de Vox.

«Mi hija comenzó a hormonarse a finales de junio del año 2021 y el doctor Santiago Tofe, endocrino de Son Espases, la derivó a Barnaclínic para que le hicieran una vaginoplastia en agosto de 2022», explica la progenitora el periplo asistencial de su hija señalando que, desde esa derivación, les aseguraron que «en unos siete meses» la llamarían.

«Ni a ella ni a ninguna»

Transcurrieron 9 meses tras los cuáles llamaron para informarse de las causas del retraso y les aseguraron que la intervención «era inminente». No obstante, tres meses más tarde, «de forma despectiva me dijeron que no la operarían, ni a ella ni a ninguna», asegura esta madre indignada.

Más tarde recibieron un e-mail del Servei de Salut asegurándoles que este mes de septiembre que ahora acaba la volverían a llamar para, esta vez sí, intervenirla para que cambiara su sexo. No obstante, ante su lógica inquietud, se negaron a decirle qué posición ocupaba en la lista de espera. Y ahora se enteran de que la licitación ha sido declarada desierta.