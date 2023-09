PP y Vox reprenden a Le Senne tras la bronca de Prohens y Negueruela

El Partido Popular y Vox reprenden al presidente del Parlament balear, Gabriel Le Senne, tras la bronca monumental entre la presidenta del Govern, Marga Prohens, y el líder de la oposición, Iago Negueruela, después de que la jefa del Ejecutivo utilizara en la sesión de control parlamentaria del martes una fotografía del terrorista de la banda ETA Josu Ternera para arremeter contra el PSOE.

El Partido Popular ha registrado un escrito dirigido a la Mesa del Parlament y la Junta de Portavoces que cuenta con el apoyo de Vox —Le Senne pertenece al partido de ultraderecha y fue designado con los votos de ambos partidos— para cuestionar y mostrar su total disconformidad con las decisiones del presidente de la Cámara balear .

La portavoz de Vox, Idoia Ribas, asegura que su compañero de partido había tomado una decisión «poco acertada y muy cuestionable» que atribuye a «la inexperiencia y al deseo encomiable de mantener la imparcialidad de la presidencia».

Desde Vox defienden que Le Senne se vio obligado a tomar una decisión importante en un lapso de tiempo muy breve y que, por este motivo, se equivocó a la hora de conceder un turno de palabra añadido a Negueruela: «Es intolerable que se califique a la presidenta de indigna».

Los ‘populares’ discrepan de la interpretación hecha por Le Senne y manifiestan su preocupación «por el criterio que adoptó en el transcurso del debate, que permitió tres minutos de intervención al PSOE por unas alusiones inexistentes e impidió a la presidenta del Govern dar respuesta a unas claras alusiones a su persona y al grupo parlamentario popular».

El PP considera que el presidente debería haber retirado la palabra a Negueruela cuando calificó de «indigna» a la presidenta del Govern: «Tendría que haber procedido a retirarle inmediatamente la palabra porque estas declaraciones, además de suponer un claro juicio de valor, afectan de forma contundente al decoro de la cámara y de la presidenta, que forma parte del Grupo Parlamentario Popular».

También denuncian que, ante la petición del uso de la palabra de Prohens en virtud del artículo 81 del reglamento, el presidente se negó: «La respuesta de Prohens no incluyó ningún juicio de valor ni inexactitud sobre ningún diputado o diputada ni sobre el Grupo Parlamentario Socialista, solo consistió en una ejemplificación gráfica para responder políticamente a la pregunta formulada, determinando cuáles no son sus socios y, literalmente, cuáles no tendrían que ser los de los PSOE».

Además, reclaman a Le Senne que proceda a retirar del diario de sesiones las cuatro referencias a la «indignidad» y las otras cuatro calificaciones «de indigno» que profirió Negueruela durante su intervención: «Se solicita a la Presidencia una revisión de su criterio para conceder el uso de la palabra para alusiones en virtud del artículo 81 del reglamento».

Le Senne se reunió el martes con Prohens justo después de la bronca y ayer tuvo una conversación en su despacho con Ribas antes de comenzar la Junta de Portavoces. Minutos después, los portavoces de los partidos debatieron sobre la petición del PP y fue en ese momento cuando los ‘populares’ y Vox reclamaron al presidente del Parlament que actuara diferente a partir de ahora. «Nos ha dicho que ha reflexionado y considera que debe ser mucho más riguroso a la hora de dar la palabra cada vez que se pidan alusiones», explicó la portavoz adjunta del PP, Marga Duran, que fue la encargada de registrar oficialmente la queja.

Ribas fue más contundente y aseveró que «supongo que a partir de ahora las alusiones serán mucho más restrictivas y se interpretará de forma más restrictiva el reglamento para que no haya debates broncos».

Tanto Duran como Ribas confirmaron en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces que Le Senne se ha comprometido a «ser más cauteloso» a la hora de dar la palabra por alusiones para tener debates «menos crispados» y pidió a los grupos parlamentarios que sean «más cautos» a la hora de pedir la aplicación de los artículos del reglamento de la Cámara.

Críticas de la oposición

El portavoz del PSIB en el Parlamento, Iago Negueruela, volvió a pedir a la presidenta del Govern que retire las referencias a ETA que hizo en el Parlament y le exige que pida perdón por decir que la banda terrorista «son los socios del PSOE» mientras exhibía una fotografía de Josu Ternera. Negueruela asegura que si Prohens retira sus palabras «recuperará la decencia» y, por lo tanto, él también retirará las frases en que consideraba «indigna» la actitud de la jefa del Ejecutivo autonómico.

Por su parte el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, recrimina a Prohens que «no guardara las formas» con la utilización de la fotografía de Ternera «como elemento de confrontación partidista». Así, considera que Le Senne debería haber aplicado motu proprio el artículo 113 del reglamento para llamar la atención a la presidenta por faltar al decoro de la cámara: «Es indigno y una falta de respeto a las víctimas utilizar a los asesinos con finalidades partidistas, fue poco consciente de cuál es la obligación de su cargo».