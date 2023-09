Salud no reducirá las esperas pese a acumular 36.000 pacientes afectados en Baleares

La consellera de Salud, Manuela García, reveló hace dos semanas en el Parlament que en esos momentos era «imposible» recuperar el decreto de garantía de demora, salvaguarda asistencial que permite a todo ciudadano que espere más de dos meses para ser visto por un médico especialista o más de seis para ser intervenido en la sanidad pública acogerse a él y ser derivado a otro hospital público o privado en el plazo más próximo y sin coste alguno para su bolsillo.

En el momento de ese anuncio en la comisión de Salud del Parlament había un total de 36.261 pacientes de Balears en situación de acogerse a la salvaguarda asistencial.

Cómo se recordará, este decreto de garantía de demora quedó derogado a consecuencia de la emergencia sanitaria de la covid-19, una pandemia que la OMS declaró finiquitada a comienzos de julio y el pasado 5 de ese mismo mes el Gobierno español lo plasmó en la Orden SND/726/2023, publicada en el BOE. No obstante, las elevadas cifras de personas en lista de espera en el Servei de Salut imposibilitarían su reactivación en estos momentos.

Y es que, según los datos colgados en el portal del IB-Salut, el pasado mes de agosto había un total de 92.687 ciudadanos en lista de espera aguardando una consulta con el especialista o una intervención quirúrgica. Y de ellos, 36.261 podrían acogerse a la garantía asistencial por llevar más tiempo esperando del marcado como límite.

Las listas de espera empeoran

Y lo que resulta más preocupante es que el abordaje de las listas de espera asistenciales no mejora. En agosto del año pasado había 29.804 personas en esa misma situación, esto es, pudiéndose acoger al decreto. Esta cifra supone 6.457 personas menos en términos absolutos y un 21,6% inferior a los ciudadanos que se encontraban en esta tesitura el mes pasado.

Desglosados por actos asistenciales, el pasado mes de agosto había 77.890 personas esperando una consulta con el médico especialista, 33.036 de ellos por un periodo superior a los dos meses. Pues bien, en el mismo mes del verano anterior había 68.052 personas aguardando al médico especialista y, de ellas, 26.793 podrían acogerse a la salvaguarda asistencial.

Simplificando, el verano pasado había 9.838 personas menos en lista de espera para el especialista que se han ido sumando a las cifras actuales pese a que la normalidad en la asistencia sanitaria va recuperándose poco a poco tras la covid y las derivaciones a la privada así como la programación de actividad extraordinaria entre sus profesionales fue una de las prioridades del Servei de Salut para intentar llegar a la cita electoral del pasado mes de mayo con unas cifras menos sonrojantes.

La demora media para ser visitado por el especialista también empeora. Si en agosto de 2022 era de 63,96 días, el pasado mes se había elevado hasta los 77,29 días, casi dos semanas más.

En lista de espera quirúrgica, las cifras absolutas no son tan elevadas. Las 14.797 personas que esperaban este agosto un quirófano eran 645 más que las de agosto pasado (4,56% más). Además, la demora media también había subido casi 6 días más.

Todas estas cifras no hablan muy bien de los profesionales sanitarios que trabajan en el Servei de Salut. Pese a la programación de consultas e intervenciones fuera de su horario laboral, actividad que no hay que olvidar les supone una remuneración extra, las listas de espera no dejan de crecer incluso gozando de una situación sanitaria casi normalizada tras el fin de la covid-19. Por no hablar del enorme desembolso de dinero público en derivaciones de pacientes a los hospitales Sant Joan de Déu y Cruz Roja, integrados ya de facto en la red pública, y a las clínicas privadas de esta comunidad.

Desde el Servei de Salut recordaron que este decreto de garantía de demora, impulsado por el conseller Vicenç Thomàs y suprimido durante la legislatura de Bauzá, solo pudo ser recuperado en 2018 cuando había 5.402 pacientes en disposición de acogerse a él, una cifra muy inferior a los 36.261 actuales posibles beneficiarios.