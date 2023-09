El Partido Popular ha registrado un escrito en la Mesa del Parlament para cuestionar y mostrar su total disconformidad con las decisiones del presidente de la Cámara balear, Gabriel Le Senne, durante la bronca monumental que tuvo lugar ayer entre la presidenta del Govern, Marga Prohens, y el líder de la oposición, Iago Negueruela, después de que la líder del Ejecutivo utilizara fotografías del líder de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont y el terrorista de la banda ETA, Josu Ternera, para arremeter contra el PSOE.

Los 'populares' discrepan de la interpretación hecha por Le Senne y manifiestan su preocupación "por el criterio que adoptó en el transcurso del debate, que permitió tres minutos de intervención al PSOE por unas alusiones inexistentes e impidió a la presidenta del Govern dar respuesta a unas claras alusiones a su persona y al grupo parlamentario popular".

El PP considera que el presidente debería haber retirado la palabra a Negueruela cuando calificó de "indigna" a la presidenta del Govern: "Tendría que haber procedido a retirarle inmediatamente la palabra porque estas declaraciones, además de suponer un claro juicio de valor, afectan de forma contundente al decoro de la cámara y de la presidenta, que forma parte del Grupo Parlamentario Popular".

También denuncian que, ante la petición del uso de la palabra de Prohens en virtud del artículo 81 del reglamento, el presidente se negó: "La respuesta de Prohens no incluyó ningún juicio de valor ni inexactitud sobre ningún diputado o diputada ni sobre el Grupo Parlamentario Socialista, solo consistió en una ejemplificación gráfica para responder políticamente a la pregunta formulada, determinando cuáles no son sus socios y, literalmente, cuáles no tendrían que ser los de los PSOE".

Además, reclaman a Le Senne que proceda a retirar del diario de sesiones las cuatro referencias a la "indignidad" y las otras cuatro calificaciones "de indigno" que profirió Negueruela durante su intervención: "Se solicita a la Presidencia una revisión de su criterio para conceder el uso de la palabra para alusiones en virtud del artículo 81 del reglamento".