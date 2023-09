El PSOE le ha pedido al Ejecutivo durante el pleno "que no convierta IB3 en el brazo armado del Govern". El diputado y portavoz adjunto socialista Marc Pons ha trasladado su preocupación por la dirección general de la cadena autonómica tras la dimisión de Andreu Manresa. "Quieren colocar a un comisario político al frente de IB3 para que no haya críticas incómodas y que no haya sorpresas que puedan salir a la luz después de una mala decisión", ha expresado Pons.

En este sentido, el socialista ha reclamado al Ejecutivo que busque un acuerdo entre todos los grupos para elegir al sustituto de Manresa. "La época de Jaume Matas ya ha pasado, le pedimos que busque un acuerdo con todos los partidos y a una persona independiente, con criterio propio y con reconocimiento de todo el sector. En el caso contrario demostrarán la obsesión de controlar todos los medios y ponerlos a su servicio". Por su parte, la consellera de Presidencia y Administraciones Públicas, Antònia Maria Estarellas, ha defendido que "no es trabajo de este Govern controlar la imparcialidad y el trabajo de la radiotelevisión pública de Balears, sino velar para que el ente pueda funcionar". En cuanto a las críticas respecto a la gestión de Manresa, la consellera ha defendido que estaban vinculadas con la mala situación de IB3. "Lo que dije fue que el ente estaba desvestido, que no había gerente, las plantillas estaban sin cubrir y los empleados estaban nerviosos respecto al proceso de internalización. En ningún momento fue un ataque a Manresa", ha concluido Estarellas. Manresa dimite Andreu Manresa presentó su dimisión el pasado jueves como director general de IB3 tras ocho años en el cargo. "He tomado una decisión que deseo que sea buena para IB3 y para todos: renuncio ante el Parlament a mi mandato vigente de director general de l'EPRTVIB" anunció Manresa en sus redes sociales. Una decisión que el periodista tomó tras la modificación de la ley que proponía el Govern popular para rebajar el mandato de seis a cuatro años y poder relevarlo. Manresa fue reelegido como director de la cadena autonómica en abril de 2022, con 31 votos a favor y 27 en blanco, correspondientes a los populares. De hecho, el PP criticó dicho nombramiento, considerándolo «anómalo» porque se hizo sin una negociación previa. Así, la actual ley establece que Manresa debería ocupar el cargo hasta el 2028. No obstante, el actual Ejecutivo preparaba una modificación de la normativa para que el mandato fuera de cuatro años y así poder cesarlo de la dirección de IB3. En este sentido, cabe recordar que una de las exigencias de Vox durante toda la campaña electoral fue cerrar la cadena autonómica y Manresa no es del agrado de la formación ultraderechista