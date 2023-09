El PP posterga la reforma de la ley de IB3 tras la renuncia de Manresa

El Govern ha decidido postergar la reforma de la ley de IB3 tras la renuncia de su hasta ahora director general, Andreu Manresa. El Ejecutivo autonómico considera que, tras la decisión del periodista mallorquín, el cambio legislativo «no es una prioridad» y, por tanto, la modificación anunciada «ya no está» sobre la mesa: «Ahora tenemos otras prioridades legislativas y no se verá en los próximos meses».

La presidenta del Govern, Marga Prohens, asegura que en estos momentos su partido está buscando un candidato para proponerlo ante el Parlament y buscará el «consenso» de los otros grupos políticos.

Manresa presentó su dimisión el pasado jueves como director general de la radiotelevisión pública de Balears tras ocho años en el cargo. En un vídeo que subió a redes sociales el periodista anunció que «he tomado una decisión que deseo que sea buena para IB3 y para todos: renuncio ante el Parlament a mi mandato vigente de director general de l’EPRTVIB» ha anunciado Manresa en sus redes sociales.

El periodista tomó esta decisión después de que el Govern amagara con una modificación de la ley para rebajar el mandato de seis a cuatro años y poder relevarlo. Manresa fue reelegido como director de la cadena autonómica en abril de 2022, con 31 votos a favor y 27 en blanco, correspondientes a los ‘populares’. De hecho, el PP criticó dicho nombramiento, considerándolo «anómalo» porque se hizo sin una negociación previa. Por parte del portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, no quiso hablar de nombres pero se mostró preocupado respecto a la decisión que pueda tomar el Govern . «Queremos que la consellera de Presidencia aclare lo que dijo respecto a que el director de IB3 iba a lo suyo, es algo muy grave. Estamos orgullosos de que el director fuera a lo suyo, tenía independencia y la consellera insinuó que ese era el problema. Parece que no acatan que el director de un medio sea independiente, queremos conocer cual es la postura del PP en este sentido». Así, el diputado socialista Marc Pons va a llevar a cabo hoy una pregunta a la consellera Antònia Maria Estarellas respecto a esta cuestión durante la sesión parlamentaria.

En el caso de Idoia Ribas, la portavoz de Vox defendió que actualmente no están en negociaciones por este tema. «Ahora mismo no estamos en ninguna negociación. En cualquier caso, si se estuviera hablando algo con el Partido Popular se lo haríamos saber», explicó Ribas.

Por parte del portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia aseguró que todavía no se ha debatido con los partidos políticos. «Aún no hemos hablado con el resto de grupos, se tiene que debatir. Lo ideal sería llegar a un consenso». Asimismo, Apesteguia detalló que, a nivel personal, le ha sorprendido que Manresa no haya completado el mandato después de haber sido reelegido.

Hasta que se elija al sustituto de Manresa, el periodista Jordi Bayona será el director interino y provisional de IB3 al tener la mayoría de votos del consejo de dirección. Bayona fue director general de comunicación durante el Govern de Francesc Antich.