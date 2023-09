¿Qué significa para usted recibir el Premi Diario de Mallorca de Sostenibilitat?

Significa un reconocimiento a todo el trabajo y todas las campañas que hemos hecho. La primera fue el verano de 2017, hubo un parón por el COVID y luego lo retomamos, de una manera más privada y familiar, en la que la idea fuese hacer algo pequeño para demostrar nuestro lema de este año: ‘Si se pot si tens un pot’. Queremos trasladar la idea de que nos faltan motivos para cuidar el planeta y nos sobran excusas.

¿Cómo empezó esta aventura?

Cuando yo vivía en Barcelona, llegó un momento en el que me planteé que podía hacer yo para aportar más. Entonces me pregunté, ‘¿de qué trabajaría una hora cada día gratis?’. Ahí pensé en el medio ambiente, y se me ocurrió ser el primero en afrontar esta problemática. Entonces empecé con las acciones en Barcelona, y después ya se convirtió en global por la acción de las redes. A día de hoy ya son más de 40 personas por todo el mundo que se sumaron a la acción. Para nosotros no hay nada más antinatural que ver un problema y no actuar.

¿Cómo es un día de recogida?

Antes de salir de casa meto mi bote y mis guantes en la mochila junto con la toalla. Al llegar, extiendo mi toalla y me pongo, con la mejor actitud que puedo, a recoger en el espacio a mi alrededor con el objetivo de que quede limpio y que la gente me vea. Luego el bote queda abierto y a la vista, y mientras que nado veo a gente que se acerca para tirar su colilla dentro del bote. Sin decir nada el mensaje cala, y además termino conociendo a gente de muchos lugares.

Las redes han jugado un papel fundamental en este proceso.

Sí. Todo lo que está en las redes visibiliza el esfuerzo. Al final si yo recojo 250 colillas en una tarde, me he agachado esas mismas veces. Y de esta manera, cuando la gente lo ve, se conciencia y llegas a su corazón. Poder mostrar cómo llegamos a una playa a la que no llegan los servicios de limpieza ni la policía y dejarla limpia, con una simple acción de diez minutos, lanza un mensaje positivo. Sí que debemos dejar muy claro que, de todos modos, da igual si nadie te ve, lo importante es que tu te veas hacerlo a ti mismo.