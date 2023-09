El Partido Popular ha cedido ante las pretensiones de Vox y se abre a consensuar la proposición de ley de la Oficina de Libertad Lingüística, una normativa que quiere imponer el castellano en Govern, Ayuntamientos y la UIB. A pesar de que el portavoz de los populares, Sebastià Sagreras, fue muy contundente el viernes pasado, exigiendo a Vox "la retirada inmediata" del texto, hoy la portavoz adjunta, Marga Durán, ha dicho que si la formación ultraderechista no modifica la proposición, el PP "trabajará de forma intensa para la modificación del texto". De esta forma, el PP se plantea admitir a trámite la normativa de Vox en el Parlament, presentando las enmiendas que consideren oportunas.

Durán ha vuelto a reivindicar que "no conocíamos el texto de esta proposición de ley ni lo habíamos leído, tuvimos conocimiento el mismo día que el resto de fuerzas políticas". En este sentido, la portavoz popular ha defendido que no les gusta ni el preámbulo de la normativa ni el régimen sancionador, aunque Idoia Ribas, portavoz de Vox, ha asegurado que su intención es mantener dicho régimen. Por otro lado, Durán, ha insistido en que no van a apoyar ningún texto que no cumpla con el Estatut de Autonomía. "Nunca hemos puesto en cuestión el Estatut, no se va a aprobar ninguna normativa en el Parlament que no apoye el Estatut".

Por su parte, la portavoz de Vox, Idoia Ribas, ha reiterado que su formación no tiene ninguna intención de retirar el texto, tal y como había exigido su socio. "Preferimos no retirar el texto, este es una proposición llevada a cabo por Vox y las iniciativas parlamentarias no se consensúan con el resto de grupos. El PP podrá presentar las enmiendas que considere oportunas para mejorar el texto". Ribas también ha defendido que la Oficina de Libertad Lingüística es uno de los puntos del acuerdo de investidura. "El acuerdo de gobierno dice que se tiene que crear esta oficina. Confiamos en que el PP va a cumplir con lo pactado, al igual que con el resto de los 109 puntos del acuerdo de gobernabilidad".

Niega una crisis

Respecto a una posible crisis entre Partido Popular y Vox, Idoia Ribas ha negado que exista ningún conflicto ni que esté en riesgo el pacto firmado entre ambos. "En ningún momento hemos pensado ni por casualidad retirar el acuerdo al Govern, de crisis nada. Somos dos formaciones políticas diferentes y podemos no estar de acuerdo en algunas cuestiones, pero no hay ningún tipo de crisis".

Una idea que también ha remarcado la portavoz de los populares, Durán. "Somos dos partidos diferentes, esta es una propuesta que ha presentado Vox, pero no hay ningún tipo de crisis entre ambas formaciones y no estamos preocupados ni por los presupuestos ni por el pacto de gobernabilidad".