Vicente Fenollar despejó este viernes todos los nubarrones que han sobrevolado esta temporada 2023-2024 sobre los viajes del Imserso, además de abundar en las bondades del programa para el sector turístico y los mayores y la rentabilidad que saca el Estado español a esta inversión. El presidente y consejero delegado de Ávoris aseguró que ya «no hay incertidumbres» y la comercialización de los viajes arrancará en octubre y los turistas llegarán a primeros de noviembre. Tampoco ve «problema» en encontrar alojamientos en Baleares, a pesar de que cada vez más hoteles se hayan descolgado del programa por los precios poco atractivos para el sector.

Fenollar, también director general económico financiero de Grupo Barceló, hizo balance de una temporada que tras un 2022 en el que se superaron las cifras de la precrisis cristalizará en un 2023 «mejor» aún; será el de la consolidación. Participó en la jornada anual de Gestión de Riesgos en el sector turístico, organizada por WTW, en el hotel Gran Meliá Victoria.

También estuvo presente en el encuentro, entro otros directivos, Javier Águila, presidente para Europa, África y Oriente Medio de Hyatt. Disertó sobre las tendencias en el lujo, que han pasado de lo «tradicional» a querer «cuatro o cinco experiencias distintas al año». El alto ejecutivo que llegó desde Mallorca a Suiza con la cadena estadounidense —«Si me dicen hace ocho años que Alua acabaría siendo una marca de Hyatt, no me lo creo», reconoce— prevé un final de año y principios de 2023 que sigue «fuerte», especialmente en el segmento vacacional y en grupos y viajes corporativos.

La expectación ante la participación de Fenollar en el foro turístico —sustituyó a la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Morillo, de viaje oficial en China— era máxima, tras un verano en el que el sector, y el Gobierno de Pedro Sánchez, veían cómo se podía retrasar, incluso hasta diciembre, el arranque de los viajes del Imserso que permiten alargar la temporada y la duración de los contratos de las plantillas.

El CEO de Ávoris dejó claro que a pesar de los recursos de las empresas perdedoras, Mundiplan (Iberia, IAG7 y Alsa), Soltour y Nautalia-Seniorplan, ante la adjudicación a la división de viajes de Barceló de los tres lotes de viajes (costa peninsular, islas y turismo de interior y naturaleza) «ya no hay marcha atrás» tras su desestimación por parte del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Reconoció que en Ávoris están «muy contentos de ponerse en marcha» con el equipo del Imserso para sacar a la venta los paquetes turísticos en octubre y que arranquen los viajes a inicio de noviembre.

Fenollar quitó hierro a que pueda haber problemas para encontrar alojamientos después de tantos vaivenes con el programa y el descontento de los hoteleros por los bajos precios que reciben, 24 euros por plaza y día. Esa escasa rentabilidad es la que ha llevado a que hoteles de Balears —el año pasado quedaron apenas una veintena—, hayan abandonado su participación en estos viajes subvencionados apostando por comercializaciones alternativas para alargar el cierre de los establecimientos. Aun así, el CEO de Ávoris «no ve problema. Los 140.000 mayores que van a venir a Baleares vendrán y tendrán sus alojamientos y todo va a estar organizado».

También defiende que el programa es «muy positivo para la economía española», porque «con una subvención de 71 millones por cada euro el Estado recupera tres. Es una de las inversiones más rentables que tiene el Estado español y cuanto antes esté funcionando mejor». El CEO de Ávoris desveló que han solicitado al ministerio de Turismo, con motivo de la presidencia española en la UE, que se ponga en marcha un programa similar europeo.

Si los paquetes turísticos se verán encarecidos por las tarifas de los vuelos ante las prácticas de sostenibilidad que a nivel europeo van a obligar al uso de biocombustibles, el directivo cree que no va a afectar a la demanda, «lo va a entender». Si hay que subir precios, los subiremos, el planeta es el planeta», apostilla.

Por otro lado, Fenollar recibió ayer al presidente de Asima, Francisco Martorell, en la nueva sede de Ávoris ubicada en el polígono Son Castelló, en Palma, con capacidad para 1.100 trabajadores, que cuenta con una estación de generación eléctrica fotovoltaica autosuficiente.