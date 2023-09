Con motivo de la celebración del Día Europeo sin Coches, que tiene lugar hoy, el Consell de Mallorca se ha sumado a la iniciativa El Reto con el fin de que el máximo de trabajadores de la institución insular opten por un medio de transporte alternativo al coche particular para ir a trabajar el viernes.

Las críticas de la oposición no se han hecho esperar. El portavoz de Més per Mallorca, Jaume Alzamora, ha lamentado la «deriva negacionista» del nuevo gobierno insular al que ha acusado de no celebrar este año ninguna actividad institucional con motivo de la Semana Europea de la Movilidad.

El Reto es un concurso entre centros de trabajo, sean empresas, administraciones o entidades, que tienen que movilizar el mayor número de trabajadores para que el Día Sin Coche utilicen otros medios de transporte como por ejemplo ir a pie, en bicicleta, en tren o, incluso, compartiendo coche. Se pueden inscribir los centros de trabajo y los trabajadores. Desde la institución insular se ha animado a todos los ciudadanos a participar informando de que las personas que se inscriban participarán en un sorteo que repartirá muchos premios.

Asimismo, desde el departamento de Movilidad se recuerda que hoy serán gratuitos los viajes en bus urbano, tren y metro sin la necesidad de disponer de Tarjeta Ciudadana o Intermodal.

En este contexto, Alzamora ha reprochado al presidente Llorenç Galmés que haya abandonado su papel institucional al no organizar ningún acto para conmemorar el Día Europeo Sin Coches que se celebra mañana. En palabras de Alzamora, «el PP ha hecho suyos los postulados negacionistas de sus socios de gobierno y actúa en contra del sentido común y de la evidencia científica».

Jaume Alzamora remarca que en los últimos años el Consell ha celebrado simbólicamente esta fecha que tiene el objetivo de concienciar a los ciudadanos sobre la contribución del tráfico privado a las emisiones de los gases de efecto invernadero. Sin embargo, este año el Consell no ha anunciado ninguna actividad.

Sin talleres de cambio climático

«Hace unas semanas suprimieron los talleres escolares sobre el cambio climático y ahora esto. Es innegable que el PP ha priorizado la agenda negacionista».

Según el ecosoberanista, «llueve sobre mojado» ya que «en dos meses la única medida en materia de movilidad ha sido anunciar la ampliación de carriles en la Vía de Cintura». En contraposición al modelo del pacto PP-Vox, Alzamora ha insistido en la defensa de un ordenamiento «eficaz» de la movilidad.

En este sentido, recordó que el pleno del Consell aprobó la propuesta de instar al Govern a iniciar el proceso para el efectivo traspaso de competencias de transporte terrestre, ya que «la mejora de la movilidad pasa inexorablemente por asumir las competencias».

«Sólo de esta manera el Consell podrá diseñar y ejecutar ordenada y globalmente un sistema público de transporte que integre, además, la Red de Serveis Ferroviaris de Mallorca», puntualizó el portavoz.