Crisis PP- Vox: El Govern dice que la ley para imponer el castellano no está pactada El Ejecutivo asegura que no ha participado ni conocía la elaboración de la normativa presentada por la formación ultraderechista El portavoz del Govern, Toni Costa, defiende que no apoyarán ninguna ley "que no cumpla con el Estatut de Autonomia"