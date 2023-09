El primer cementerio público de mascotas de España abrirá sus puertas en Málaga a finales de año. En Mallorca, no existen de momento planes similares para abrir unas instalaciones de estas características, pero sí existen servicios funerarios que cubren diversos servicios para los propietarios de mascotas que han fallecido.

"Lo que hacemos es una incineración individual del animal y lo entregamos en un urna", explica Antoni Duran, propietario de la funeraria de mascotas Es Pas en Llucmajor. El precio en el crematorio viene marcado por el peso de la mascota. "De dos a cinco kilos cuesta unos 190 euros y si es de más de 60, 400", calcula Duran.

Cada vez más gente opta por incinerar a su mascota y quedarse con las cenizas. "Estamos haciendo unas 1.300 incineraciones anuales e incluso más", señalan desde la empresa. "Sobre todo nos traen gatos, perros, conejitos, cobayas o aves", cuenta.

Velatorios para mascotas

Otro de los servicios que se están ofreciendo y cada vez tiene más demanda son los velatorios de las mascotas. "Son a la carta", asegura Duran. "Cada cual elige el ritual que quiere llevar a cabo, depende del gusto del cliente esa despedida", subraya.

Desde Es Pas preparan al animal, que podrá ser velado desde el otro lado del cristal en una sala de despedida. "Ofrecemos peluquería, limpieza, la colocación y compramos flores", cuenta.

"Cada cual elige lo que quiere. Hay dueños que no quieren o no pueden gastar para un velatorio y ofrecemos de forma gratuita una última visualización a los dueños antes de entrar en el crematorio. Es una manera de que puedan cerciorarse de que esa mascota es suya", comenta.

Desde la funeraria, recogen a los animales en las clínicas veterinarias en furgonetas adaptadas para cadáveres. "También vamos a buscar a los animales a los domicilios si nos lo piden, esto tiene un coste de transporte por kilometraje. Por ejemplo, recoger en Palma son diez euros. Después les devolvemos las cenizas de manera gratuita", asegura.

Desde Es Pas, se informaron de la posibilidad de montar un cementerio de mascotas en su finca, "pero es muy difícil, ponen muchas pegas, no dan permiso", aseguran.

Ley europea

La veterinaria Eva Borràs de Son Batlet, en Sencelles, donde además de guardería ofrecen servicio de funeraria, expone que para poder cumplir la normativa europea difícilmente podría habilitarse un cementerio donde se enterraran las mascotas sin antes ser incineradas. "Lo que sí sería posible es un columbario donde depositar las cenizas", señala. "Según esta ley, está prohibido enterrar a los animales en la tierra por posible contaminación, pero es cierto que la gente que tiene un trozo de tierra privada sigue haciéndolo", apunta.

"La mayoría de veces, la mascota se muere en la clínica porque ha enfermado gravemente. Después, está la posibilidad de incinerarla individualmente y que te den las cenizas o llevarla al crematorio colectivo de Son Reus, donde el proceso ya pasa por una cremación con otros animales", explica la profesional. "Si se opta por un servicio más individual, las posibilidades son muchas. Hay gente que quiere velatorio, otros celebrar algún tipo de ceremonia o incluso escribir una dedicatoria final en un libro que se coloca en la sala", relata. "Y no es una tontería, hay gente que necesita ese momento de despedida, de ritual, que no se queda tranquila si no lo hace", argumenta.

"La recogida del animal la hacemos con mucho cariño y cuidado, en unos contenedores individuales especiales. Y los cuerpos se guardan en cámaras individuales en óptimas condiciones", asegura Borràs.

En cuanto a la hora de velar a la mascota, la veterinaria asegura que los animales no cambian tanto como las personas tras su fallecimiento. "Los perros o los gatos no pierden color como las personas. Eso sí, se quedan fríos. En general, no hay que hacer grandes intervenciones cuando muere una mascota".

Borràs recuerda algunas despedidas de mascotas curiosas que han tenido lugar en Son Batlet. "En dos ocasiones han venido oficiantes de ceremonias profesionales a despedidas. Recuerdo una que fue muy bonita", comparte.

Cementerio virtual

Otra iniciativa de la clínica-residencia de Sencelles es el cementerio virtual que pusieron en marcha hace 15 años. "Está abierto a todo el mundo. Quien quiera puede escribir en nuestra página web un epitafio a su mascota y se pueden consultar", señala. "También tenemos otro recurso online, un enlace a la página Vetbons, donde por ejemplo se dan consejos sobre cómo afrontar la muerte de una mascota, ya que hay personas que viven un duelo muy fuerte".

Por último, el mundo de las urnas es amplio (las hay biodegradables) , así como el de relicarios y colgantes. "Hay quien se gasta mucho hasta personas que nada. En muchos de estos colgantes se puede introducir una pequeña cantidad de cenizas de la mascota y sobre ellos se pueden gravar nombres, la huella, etc.", detallan desde Es Pas, donde, tras la incineración, las cenizas son entregadas en una urna gratuita de bambú con una cartulina que porta el nombre de la mascota y su huella.