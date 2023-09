El exconcejal Andreu Alcover dice que Roig insinuó que pagaría un soborno para adjudicarse un contrato

El exconcejal socialista en el Ayuntamiento de Palma entre 2007 y 2011 Andreu Alcover contó este viernes en el juicio que el empresario Antoni Roig deslizó que podría pagar un soborno para adjudicarse un contrato municipal. «Vino a mi despacho y me dijo: ‘Ho hem d’arreglar. ¿Com ho podem fer?’», afirmó Alcover. «He estado 30 años en mesas de contratación y nunca he tenido una reunión como aquella. No me puso 100.000 euros encima de la mesa, pero tengo la impresión de que si le entro, me paga la hipoteca », añadió.

El político, citado a declarar por las defensas, explicó que presidía la mesa de contratación. «Había un contrato para el mantenimiento de la iluminación. Los dos licitadores con opciones eran una UTE formada por SampoL y Roig y otra empresa, Citelum. El antiguo regidor me dijo que era un marrón, porque los miembros de la comisión técnica no se ponían de acuerdo», detalló. Fue entonces cuando, una tarde, Roig se presentó en su despacho «de forma irregular» para, según las sospechas que Alcover dijo mantener, insinuarle que estaba dispuesto a pagar comisiones. Por otra parte, el abogado de oficio que asistió al policía de Blanqueo Iván Bandera cuando fue detenido apuntó a que la incautación de su teléfono móvil -prueba clave porque en él se hallaron los mensajes de WhatsApp- fue irregular. El letrado contó que cuando llegó a comisaría Bandera había entregado ya el terminal y facilitado las claves de acceso a los agentes que lo arrestaron, Juan Márquez y Juan Palomo. «No se los preguntaron en mi presencia», aseguró. También señaló que no es cierto que estuviera presente cuando se cambió el método de desbloqueo del teléfono de Bandera de huella digital a clave numérica, pese a que así consta en el acta de aquella diligencia. También declararon varios psicólogos y psiquiatras que trataron a varias de las personas detenidas durante la investigación del caso Cursach para explicar las afectaciones que aquellos hechos tuvieron en su salud mental.