A los diputados de la oposición les supo a poco la comparecencia parlamentaria del ‘popular’ Jaume Bauzà a la vista de las generalidades que expuso sobre la política turística. Les dejó muchos claroscuros sobre lo que vendrá también después de sus réplicas.

La diputada socialista Pilar Costa cree que el conseller de Turismo «esconde las intenciones» del Govern Prohens, en lo relativo a la reforma del decreto de excesos o el alquiler vacacional, más aún después de que el miércoles la nueva federación balear pidiera que se abra la actividad al suelo rústico protegido. Bauzà se limitó a decir que se ha reunido con ese sector.

El portavoz de Més, Lluís Apesteguia, quiso averiguar, por ejemplo, si se incrementará el ITS en temporada alta y Costa ,si el Govern Prohens modificará la ley del impuesto, pero se quedaron sin respuestas. «Usted no nos concreta nada de nada», le reprocharon y lo mismo le afeó Apesteguia por no aclarar si recuperarán la Disposición IV de la ley Delgado sobre ampliaciones hoteleras. Costa le recriminó que se desdijera sobre levantar la moratoria en Menorca, después de que en lIB3 declara que lo valoraban a peticiones desde la isla.