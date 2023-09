Antonio Oliver jefe de microbiología de Son Espases: «Desde hace dos semanas bajan los contagios e ingresos por covid»

El jefe del servicio de Microbiología de Son Espases, Antonio Oliver, se congratula de que los contagios e ingresos hospitalarios por covid-19 estén en franca regresión desde hace un par de semanas. «Van bajando los casos totales desde hará unas dos semanas, tanto de los nuevos contagios como de los pacientes ingresados», abunda.

El especialista entra en su campo al señalar que en estos momentos la variante del virus más predominante en este archipiélago es la EG.5, apodada en las redes sociales como Eris en honor a una diosa griega.

«Es la causante de aproximadamente el 50% de los nuevos contagios. El resto estarían provocados por las otras variantes circulantes en estos momentos como la kraken, la arcturus...», señala genéricamente aludiendo las sucesoras de la ómicron.

El microbiólogo, matizando que no es un experto en el tema, opina que estas sucesivas mutaciones del virus inicial afectan con menor gravedad a los seres humanos. «Los efectos son menores a los de una gripe. A lo sumo, los contagiados pasan uno o dos días con fiebre», apunta señalando como más que probable causa tanto a los efectos de la vacunación como al hecho de que muchas personas ya hayan estado en contacto con el virus hasta tres veces sin síntomas preocupantes.

«Pero la normalidad absoluta aún no ha llegado porque no es habitual que se den tantos resfriados en los meses de verano», advierte Oliver admitiendo no obstante que el virus original de la covid se ha suavizado para alcanzar el objetivo de todos los virus: poder multiplicarse utilizando la maquinaria de las células humanas.