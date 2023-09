La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha asegurado que se garantizarán "los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos". De esta forma ha respondido al diputado de Més per Mallorca, Lluis Apesteguia, respecto a si se va a eliminar el requisito del catalán en la Administración Pública. En este sentido, Prohens ha vuelto a incidir en que cumplirá el acuerdo de investidura firmado con Vox, así como con el Estatut de Autonomia. "La mayoría de los puntos del acuerdo concuerdan con el programa del PP. Garantizaremos los derechos existentes y ampliaremos los que se habían perdido", ha expresado la líder del Ejecutivo.

En relación a la supresión del catalán en el sistema sanitario, la líder del Ejecutivo defiende que es fundamental "garantizar el derecho a la aisstencia sanitaria, sea cual sea la lengua. Este Govern está trabajando en las plazas de difícil y muy difícil cobertura para cubrir la falta de sanitarios". Prohens ha puesto el ejemplo de la situación de los oncólogos en la isla de Ibiza.

En el caso de Lluis Apesteguia, el diputado de Més ha admitido que su grupo parlamentario no tiene problema en que la Administración atienda a los ciudadanos en castellano, pero no entiende porque el Govern quiere discriminar el uso del catalán en toda la función pública. "Están eliminando derechos de la ciudadanía". Por su parte, Prohens ha respondido que "está no será una legislatura de confrontación lingüística".

Exención requisito en el Pacte

Por su parte, la consellera de Presidencia, Antonia Estarellas, ha asegurado que el anterior Govern del Pacte "no solamente dejó de exigir el requisito del catalán en el proceso de estabilización de interinos, sino que tampoco lo puntuó como un mérito. Es algo todavía más triste. No vayan dando lecciones sobre la lengua", ha concluido Estarellas.