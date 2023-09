Los socialistas en el Consell de Mallorca han rechazado participar hoy, 12 de septiembre, en los actos convocados por el equipo de gobierno, «con la voluntad de sustituir la celebración habitual de la Diada de Mallorca, que desde 2016 se celebra el 31 de diciembre».

«No seremos cómplices de esta guerra cultural que PP y Vox en el Consell llevan a cabo en contra de nuestra historia, cultura e identidad como mallorquines», señaló ayer la portavoz del PSIB-PSOE en la institución insular, Catalina Cladera.

La formación recordó que desde 2016 se celebra de manera normalizada la Diada el 31 de diciembre, coincidiendo con el día de l’Estendard, que conmemora la entrada de las tropas del rey Jaume I a la ciudad de Palma tal día de 1229.

En esta línea, la portavoz señaló que «a partir de 2015 se planteó un trabajo muy serio en el Consell, con una ponencia técnica formada por historiadores y diversos expertos, que llegaron a la conclusión de que la fecha más acertada para celebrar la fiesta de todos los mallorquines era la del 31 de diciembre».

Durante todos estos años, según los socialistas, tanto PP como Vox han querido mantener la fecha del 12 de septiembre como la Diada de Mallorca «realizando ofrendas en la tumba del rey Jaume II en el panteón privado de La Seu».

Sin pasar por pleno

«Ahora, PP-Vox nos imponen sus actos de partido y los convierten en actos institucionales», lamentó Cladera, criticando también que estos actos sean «improvisados, sin que la decisión de cambiar la festividad haya pasado por pleno».

Por tanto, añadió la portavoz, se trata de «un abuso claro de poder por parte de PP y Vox, que actúan de manera arbitraria escogiendo una fecha sin rigor histórico, y desprecian el trabajo de estudio hecho en 2016».

En este contexto, los socialistas de Mallorca pidieron que se mantenga la fecha del 31 de diciembre como centro de la Diada y avanzaron que, en caso de que PP y Vox mantengan su decisión de modificar la fecha, exigirán «un proceso participativo y la concurrencia de expertos» para poder «contraponer argumentos científicos con las conclusiones de la ponencia de 2016».

Cladera reiteró que los actos de hoy «están cargados de un simbolismo propio de falsos históricos e invenciones de nuevas tradiciones».

Més ya anunció la semana pasada que los cuatro representantes de la formación en el Consell no acudirán a la celebración de la próxima Diada de Mallorca, la cual el nuevo gobierno PP-Vox estableció para hoy.

«Simulacro»

El portavoz del partido en el Consell, Jaume Alzamora, aseguró que se trata de «un simulacro de Diada no oficial» y que, al no haberse registrado el cambio sin la tramitación legal correspondiente, los consellers no acudirán al acto programado. Además, acusó al pacto PP-Vox de «actuar de forma sectaria y partidista» y reclamó que la Diada se mantenga en la fecha estipulada durante la presidencia de Més en 2016. En aquel año, cuando se aprobó oficialmente el día de celebración, historiadores, Ayuntamientos, ciudadanía y la sociedad civil avalaron ampliamente su aprobación.