La consellera de Salud, Manuela García, explicó este sábado que los tres «grandes retos» de su conselleria durante esta legislatura pasan por paliar el déficit de profesionales sanitarios en Baleares, «captándolos y fidelizándolos», potenciar la Atención Primaria (AP) y consolidar la nueva Dirección General de Salud Mental.

La consellera hizo hincapié en que «el déficit más importante» que existe en materia de Salud en la comunidad se encuentra en la falta de profesionales sanitarios y, por tanto, apuntó que una de sus líneas de trabajo será crear un registro que especifique el número de profesionales que trabaja en las islas, tanto en la sanidad pública, como en la privada, para, con estos datos, «hacer un análisis a posteriori».

García recordó que desde su departamento se ha puesto en marcha recientemente un paquete de medidas que pretenden paliar la falta de personal en el archipiélago, entre ellas la eliminación del catalán como requisito para acceder a empleos con funciones sanitarias. Además, consideró que es necesario reconocer algunas zonas como «de difícil cobertura», distinción que actualmente tienen las gerencias territoriales de Menorca, Ibiza y Formentera.

Por otro lado, apuntó a la necesidad de facilitar que la persona que acceda «tenga una consolidación de la plaza», por lo subrayó que «se ha aumentado el valor de las horas» y a que se «aumentará el que tengan los años trabajados en una zona de difícil cobertura». Asimismo, la consellera aseguró que «se potenciará la carrera profesional, que llevaba congelada desde 2018», de igual manera que se «facilitará que se pueda realizar investigación en el Instituto de Investigación Sanitaria de Baleares (IdISBa)».

Eliminar lo que no da resultados

En cuanto a posibles recortes en su departamento, la consellera defendió eliminar «todo lo que no genere resultados». «A veces se toman medidas que son como muy transitorias y que, al final, no acaban siendo medidas que dan un resultado eficaz. En esa línea, todo lo que no genere resultados en salud sí que en ocasiones creo que debemos de eliminarlo», dijo, antes de matizar que no se trata de «ahorrar» sino de «utilizar los recursos de manera eficiente».

Sobre la auditoria al Servei de Salut de Baleares anunciada por la presidenta del Govern, Marga Prohens, durante la campaña electoral, insistió en que se hará e indicó que actualmente se está «en una fase de auditoría interna».