La concesionaria del túnel de Sóller reclamará 30 millones al Consell

La empresa Globaldía, antigua concesionaria del túnel de Sóller, mantiene su intención de reclamar una indemnización económica al Consell de Mallorca, tras la decisión política, declarada ilegal, de rescatar el contrato cinco años antes de su finalización. Así lo confirmó ayer el abogado de esta importante compañía, José Gómez de Barreda, que señaló que la cantidad que se reclamará será de aproximadamente 30 millones de euros. De esta cifra hay que descontar el dinero que ya cobró en su momento. Esta es la cifra económica que figura en el informe económico que la empresa presentó en el juzgado de lo contencioso de Palma, que declaró que el rescate del túnel de Sóller era nulo, porque no existía ninguna razón de interés general que justificara esta decisión.

Los jueces, en realidad, jamás se han pronunciado sobre cantidad económica alguna, ya que consideraron que lo que se debió hacer en aquel momento, tras el primer pronunciamiento del año 2020, era devolver la concesión a la empresa Globaldía, para que pudiera continuar explotando el negocio. Sin embargo, el Consell decidió recurrir esta primera sentencia. Primero lo hizo ante el TSJB y después, al perder esta primera apelación, también recurrió ante el Supremo, que se ha pronunciado a favor de la empresa concesionaria. El abogado explicó que en estos momentos es imposible recuperar la concesión, porque el contrato concluyó el pasado mes de junio. Esta situación conlleva a las dos partes, la empresa y el Consell, a negociar una recompensa económica a favor de la antigua concesionaria. Se reclamará por dos conceptos, el daño emergente y el lucro cesante.

Los jueces, aunque nunca se han pronunciado sobre la cuantía económica del perjuicio económico que sufrió la empresa concesionaria, sí tuvieron a su disposición tres informes económicos, con distintas valoraciones. El Consell abonó 16 millones de euros por el rescate del túnel de Sóller. Esta cantidad la determinó un arquitecto designado por el Consell. La empresa, en cambio, presentó su informe, con una valoración, por los dos conceptos, de 30 millones de euros. Un tercer peritaje, realizado por un economista independiente, valoró la indemnización en 25 millones de euros.

El abogado Gómez de Barreda explicó ayer que una de las conclusiones más importantes que marca la sentencia del Tribunal Supremo es la jurisprudencia que crea sobre el rescate de las concesiones de las carreteras. Explicó que los jueces han sido muy explícitos al determinar que debe existir una razón de interés general, que no existía en el caso del túnel de Sóller, para poder anular unilateralmente una concesión pública. La sentencia del Supremo señalaba que no habían variado las circunstancias desde el año en el que se firmó esta concesión hasta que se tomó la decisión política de rescatar el contrato.

El Consell de Mallorca, según confirmó también el abogado, todavía no se ha puesto en contacto con la empresa para iniciar la negociación económica. Sin embargo, el representante legal de la concesionaria no se mostró alarmado para esta falta de noticias, ya que la sentencia se ha dictado esta misma semana. La empresa espera que en los próximos días se produzca este primer contacto, que supondrá el inicio de la negociación para alcanzar un acuerdo sobre la indemnización que debe determinarse por los perjuicios que ha ocasionado el rescate del túnel de Sóller. El abogado confirmó que la empresa tendrá toda la voluntad posible para no verse obligada a tener que acudir de nuevo a los tribunales.

para que se fije la indemnización.