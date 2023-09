La falta de vivienda, el escollo de los docentes mallorquines en Eivissa

Falta de infraestructuras, centros tan viejos que necesitan una reforma integral, pocos recursos para atención a la diversidad, masificación en las aulas... El problema de la falta de vivienda para los docentes destinados sobre todo a las Pitiüses ha atropellado al resto de preocupaciones tradicionales del inicio de curso. Así lo aseguraron esta semana portavoces de los sindicatos educativos, que se muestran realmente preocupados por la situación a la que se enfrentan los educadores que deben desplazarse desde otras islas, algo habitual, pero que el curso pasado adoptó tintes dramáticos. Estas dificultades afectan especialmente a algunas especialidades, para las que si ya era complicado encontrar docentes, con este panorama aún menos: Catalán, Matemáticas e Informática.

«El profesorado debe tener una estabilidad que le permita hacer su trabajo de forma clara», señala Pere Lomas, portavoz del Sindicat de Treballadors de l’Ensenyament de les Illes (STEI), que afirma que a estos educadores les «espanta» que les envíen a Eivissa o Formentera. «Renuncian directamente», continúa el delegado sindical. Desconocen cuántos pueden haber rechazado ir: «Solo tenemos constancia de los que llegan y no tienen un sitio para vivir».

Medias jornadas y sustituciones

Especialmente complicado, recalca, es encontrar docentes que cubran medias jornadas o sustituciones. «La vivienda es una necesidad básica. No es lógico estar un día sin comer y no es lógico no tener dónde dormir», continúa Lomas, que insiste en que estos profesionales viven «con angustia» al no saber dónde van a dormir. Para él, la solución debe ser estructural y pasa por «acabar con el monocultivo turístico» además de por «adaptar» los sueldos de los docentes a la realidad de cada isla. «La remuneración debe estar en consonancia con el coste de la vida en cada una de ellas», insiste.

En el caso de Formentera, la Casa de Colonias no es «en absoluto» una solución: «Supone vivir en precario, en una litera, compartiendo un espacio y la ducha. No es para un adulto con un trabajo. Y quien tiene una estabilidad familiar ni se lo plantea. No es una solución abrir el albergue».

Mario Devis, secretario general de la Federación de Enseñanza del sindicato CCOO, también habla de la «angustia» que sienten estos docentes por las dificultades para encontrar dónde alojarse durante el curso. Alargar la temporada, tanto al principio como al final, recuerda, ha tenido como consecuencia que viviendas que se dedicaban a uso turístico de mediados de junio a mediados de septiembre ahora no están disponibles hasta más avanzado el otoño y echan a los docentes antes de que acabe el curso. «Es un problema grave», indica el portavoz en materia de Educación de Comisiones Obreras.

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, en rueda de prensa sobre el inicio del curso escolar 2023/24, hizo ayer referencia a esta problemática destacando que se necesitan un total de 63 docentes, motivo por el cual aseguró que el Govern estaría estudiando la «posibilidad de aumentar el complemento de insularidad. Son plazas de muy difícil cobertura», reconoció.