05·09·2023 13:40

Pregunta el fiscal sobre una declaración judicial de Corró, en la que decía que Pedro Torres había ido a un club de alterne que él regentaba a exigir sexo gratis a cambio de no clausurarlo. "No lo dije. A mí me decían que hablara, pero yo no sabía nada. Me estaban forzando a que hablara. Conocía a Pedro Torres por cosas de licencia. Estoy seguro de que no dije eso", dice Corró sobre su declaración judicial.