09:12

Afirma que en su declaración no consta todo lo que dijo. "Se formulaban muchas preguntas, pero muchas cosas que yo decía no se recogieron. Por ejemplo, me preguntaban si era normal que una persona firmara el informe estando de baja. Yo intentaba explicar que si una persona había estado trabajando un mes en un informe, no pasaba nada porque firmara estando de baja. Pero eso no figura, me decían que había escondido que estaba de baja", detalla la testigo.