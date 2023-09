El Banco de Sangre de Baleares: «En verano baja la donación de sangre, pero sube la demanda»

Donar sang és donar vida es el lema de las enfermeras del Banco de Sangre y Tejidos de Baleares. Como cada época festiva (verano y Navidades) las reservas se encuentran en un «momento crítico» debido al aumento de la población y a la bajada de donantes.

«Nos intentamos autoabastecer, pero en verano la gente que dona habitualmente está de vacaciones, mientras que los turistas que vienen necesitan sangre, pero no la donan», revela Rosa Fernández, una enfermera del Banc de Sang. «En verano baja la oferta de sangre, pero sube la demanda», sentencia.

Rosa Fernández explica que en verano se deben «cubrir todas las contingencias de pacientes habituales; tumores, leucemia...», pero con el aumento de la población hay «muchos más accidentes» y tienen la «obligación de tener suficiente inventario para cubrir las eventualidades».

Baleares es una de las comunidades autónomas con menos donantes de sangre. Para poder donar sangre basta con pesar más de 50 kilogramos, tener entre 18 y 65 años y gozar de buena salud. Los hombres pueden donar hasta cuatro veces al año y las mujeres tres.

Solo un 2,8% de la población balear que cumple con estas condiciones dona sangre, lejos del casi 5% de donantes que tienen comunidades como Extremadura y Castilla y León.

«Hay mucho margen de crecimiento», explica Teresa Jiménez, directora médica del Banc de Sang de Baleares, «los donantes habituales son gente muy solidaria, pero necesitamos más», sentencia. Según Jiménez, el aumento no debería ser muy elevado: «Si en vez de un 2,8% tuviéramos un 3,5% no habría ningún tipo de problema».

«Necesitamos, como mínimo, unas 200 donaciones al día para no tener problemas con las reservas», revela Rosa Fernández.

El Banc de Sang informó que, actualmente, solo disponen de 157 unidades de sangre de tipo 0+ y 51 de tipo -0, lo que equivale a cubrir la demanda sanguínea de «apenas un día».

En este sentido, destacaron que estas unidades son «esenciales» para atender situaciones de emergencia y pacientes con enfermedades crónicas que dependen de las transfusiones para vivir.

Las unidades de sangre de tipo 0 son esenciales para el banco de sangre. El -0 es el donante universal y si llega un paciente a la clínica y no se conoce su grupo sanguíneo, siempre se le inoculará este tipo de sangre.

«Otra problemática también es que los grupos sanguíneos se heredan, por eso en Mallorca, donde el grupo más típico es el A+, hay tanta escasez de -0. Mientras que en el norte de España hay excedente», explica Rosa Fernández.

Sin embargo, la enfermera manifiesta que es necesario que la gente que sea del grupo A+ done, ya que «aunque sean del montón, hay mucha gente en ese montón que necesita la sangre».

«La sangre no cura, pero salva vidas, y no se puede fabricar», explica Teresa Jiménez. «La responsabilidad está en la ciudadanía, no podemos esperar que llegue la sangre desde la península», sentencia.

Curiosamente, a pesar del bajo número de donantes de sangre, Baleares es «líder en donación de aféresis», es decir, en la donación de plaquetas. Esta donación es un poco más larga y consiste en extraer la sangre, coger los elementos necesarios de esta y devolverla al usuario. «Se puede donar cada 15 días y en Baleares no tenemos ningún tipo de problema en la reserva de plaquetas gracias a la gran generosidad de nuestros donantes», explica Jiménez.

Donantes

La enfermera Rosa Fernández explica que «la mayoría de personas que vienen a donar por primera vez es porque les ha tocado de cerca, porque algún familiar suyo ha necesitado sangre y eso los ha hecho pensar».

«No tiene sentido no donar sangre si estás sano», sentencia Francesc Alcover, un joven donante habitual. Alcover explica que tardó «mucho en donar por primera vez», pero acabó llegando a la conclusión de que es una práctica que «salva vidas y cuesta muy poco».

El Banc de Sang i Teixits de Baleares está ubicado en la calle Rosselló i Cazador, 20 (Palma), y su horario es de 8.00 horas a 20.30h de lunes a viernes, y de 09.00 horas a 13.30 horas los sábados. Además, dispone de diferentes lugares de donación en las distintas islas.

«Las vacaciones es una época estrella para empezar a ser donante de sangre», explica Teresa Jiménez. «Por el verano tenemos mucho tiempo libre, las instalaciones tienen aire acondicionado y hay unas enfermeras estupendas. Es un sitio muy agradable para pasar una tarde o una mañana», manifiesta Jiménez.