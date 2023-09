Ramón Salas, el vecino de Calvià a quien robaron su scooter adaptada: «No entiendo esta pérdida de valores en las personas»

«Me gustaría entender el por qué. Es un interrogante que me durará toda la vida». Así trata de expresarse Ramon Salas, un hombre de 74 años a quien el pasado sábado le robaron su scooter del aparcamiento de la comunidad de apartamentos en la que vive en Costa d’en Blanes. Dicho aparato resulta fundamental en su día a día, ya que Salas quedó parapléjico tras un aparatoso accidente de coche ocurrido hace cuatro décadas por el que ahora se ve obligado a utilizar silla de ruedas.

Él mismo publicó en este periódico una ‘Carta al ladrón’, en la que se dirigía directamente al propio delincuente con la intención de hacerle saber qué consecuencias iba a tener el robo. «Me gustaría comprender el motivo de tus actos pero me cuesta entender como es posible que seas tan miserable de robar a una persona que no puede valerse de sus piernas», rezaba el escrito.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado sábado, ya que tiene ciertos horarios para realizar sus salidas con el scooter y sabía cuando estaba aparcado en todo momento.

Así lo relata el propio Salas: «Cada día tengo por costumbre sacar a mi perro a pasear después de merendar, y cuando bajé como siempre sobre las diez de la mañana, vi como mi moto había desaparecido. Justamente estaba el jardinero por ahí fuera y le pregunté: ‘¿Has visto mi scooter?’, y me contestó que no. Pensamos que al igual algún niño lo había cogido para hacer alguna gamberrada y que lo habrían dejado por ahí tirado, pero estuvimos mirando y había desaparecido. La gran sorpresa vino al abrir el armario, ya que también habían robado el cargador de la moto».

Describe lo ocurrido como un «acto de plena conciencia», remarcando la importancia de llevarse el propio cargador del vehículo, algo que sin embargo denota cierta planificación en la acción.

Presentaron una denuncia ante la Guardia Civil, quienes les informaron de la baja posibilidad de recuperar el objeto robado. «Mira si soy confiado que desde hace tres días dejaba las llaves en la cestita del scooter, ya que esta zona es tranquila y no suele pasar nada. Y mira tú, ha durado dos días», lamenta Salas.

El scooter le aportaba, tal y como explica salas, «más autonomía y libertad de movimiento». «Después de más de cuarenta años en la silla de ruedas tengo los hombros y los brazos muy mal. El scooter te da una autonomía brutal. Puedo ir a hacer la compra con mi mujer sin ningún problema», relata.

Ramón Salas quedó parapléjico hace 42 años tras sufrir un aparatoso accidente en el Puig de Sant Miquel en Montuïri, por el cual el vehículo en el que iba dio varias vueltas de campana. «Al principio es una putada. Entras como en una especie de depresión y te da un bajón muy fuerte», confiesa. El apoyo de su mujer y el hecho de poder mantener un trabajo fueron fundamentales y le ayudaron a salir adelante.

El propio Salas se resiste a «desearle el mal a nadie», pero confiesa no comprender estos actos. «Me cuesta entender esta pérdida de valores entre las personas que pueden llegar a hacer algo tan denigrante. Que te roben la cartera para poder comer, lo entiendo. ¿Pero llegar a este punto?».