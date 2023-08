Los consumidores se pueden negar a pagar los suplementos por hielo, pan, aceitunas y otros conceptos si no figuran en la carta o lista de precios o, en su defecto, no se le indica al consumidor en el momento de pedirlo, ha informado la asociación de Consumidores y Usuarios de las Islas Baleares (Consubal).

Según el presidente de Consubal, Alfonso Rodríguez, están aumentando el número de consultas y reclamaciones de consumidores que se ven obligados a abonar suplementos en bares y restaurantes por servicios o complementos que se les han ofrecido pero que no se advierten que tienen un sobre cargo.

"Bares y restaurantes que ofrecen a los comensales pan, aceitunas y/o alioli y que no se les informan que tienen un coste extra y que no figuran en la carta o lista de precios", ha apuntado la asociación.

Rodríguez ha precisado que últimamente resulta "muy habitual que, por ejemplo, pedir un café con hielo lleva un suplemento por el hielo, en algunos casos de hasta 0,20 euros por cubito, suplemento que se descubre al abonar la cuenta y del que no se advierte, en consecuencia no sería licito su cobro puesto que el consumidor lo desconoce."

También el presidente de Consubal ha explicado que en muchos restaurantes ofrecen el pan, aceitunas, y otros servicios sin que se advierta que tienen un coste extra, lo que al cliente le induce a pensar que es cortesía de la casa y que al recibir la cuenta se comprueban cargos de hasta 3 euros por comensal.

Consubal ha recomendado a los consumidores solicitar la hoja de reclamaciones y presentar una reclamación ya que no se pueden cobrar servicios o complementos que no figuren en carta, lista de precios y no se advierta al consumidor de su coste extra.