Vox ha celebrado con efusividad la eliminación del requisito de catalán en la sanidad balear anunciado por la consellera de Salud, Manuela García: "El Govern ya no es rehén de los caprichos de los separatistas, el fanatismo lingüístico ya no tiene cabida en Baleares". Su portavoz, Idoia Ribas, ha recordado que se trataba de uno de los principales acuerdos incluidos en el pacto de gobierno con el PP y ha reiterado que su partido no va a contribuir con "impedimentos absurdos que perjudican gravemente el derecho a acceder a una sanidad pública" a la contratación de sanitarios: "Que los profesionales puedan incurrir en posibles errores de diagnóstico por la sobrecarga de trabajo y exceso de pacientes es por culpa de las sectarias políticas de izquierdas".

La OCB carga contra la eliminación del requisito de catalán en la sanidad: "Es una agresión contra la lengua" En este sentido, ha asegurado que en los últimos años la falta de profesionales se ha cronificado y las islas no cuentan con sanitarios suficientes para atender adecuadamente a la población: "Todos los profesionales que han padecido la discriminación lingüística deben saber que la época de la imposición y la injusticia ha finalizado". Ribas ha reconocido que Baleares "no es un destino atractivo por el precio de la vivienda y la insularidad que no se ha llegado a compensar nunca", aunque considera que la exigencia del requisito de catalán en la función pública es "la puntilla que obedece solo a los caprichos de un gobierno irresponsable capaz de vender la salud de los ciudadanos por un puñado de votos de los fanáticos independentistas".