«No me agobies por favor, estoy muy estresada, todavía no me he hecho a la idea de la vuelta al cole» son palabras de una angustiada madre cuando se le pregunta por el regreso a las aulas de sus hijos. No es para menos, ya que según datos de Consubal la vuelta al colegio costará unos 1000 euros por niño este curso 2023-2024.

Este septiembre se dará uno de los momentos más temidos del año por parte de adultos y niños: la vuelta al colegio. Traumatizante para un niño que está gozando del calor del verano con sus amigos y empobrecedor para el padre que debe comprar todo el material escolar. El cual este año está más caro que nunca. «Los precios del material escolar subirán más o menos un 25% respeto al año pasado, cuando a las familias les costó unos 800 euros por niño», explica Alfonso Rodríguez de Consubal. Uniformes, mochilas, libros de texto... todos los gastos suman, provocando que septiembre resulte especialmente complicado para padres y madres con problemas económicos, más aún dada la actual coyuntura de inflación que afecta sustancialmente las economías domésticas. «Cada año es más caro, si no te preparas bien te puede dejar en números rojos», explica Antonia, madre de dos hijas. «Solo las dos mochilas me cuestan unos 120 euros, es una locura», explica Jésica, una madre que va a matricular a sus hijos al Liceo francés. «Estoy intentando comprar el resto de materiales lo más económico posible, pero la mochila tiene que durar», sentencia. Jésica no tendrá problemas económicos porque ha «venido muy preparada». «He ahorrado durante todas las vacaciones para prepararme para este día», revela. La compra de libros de texto es uno de los aspectos más importantes, cada vez son más los padres que piden factura del material adquirido a las librerías para desgravarse el IRPF y beneficiarse así de la ayuda fiscal que propone el Govern. Esta ayuda consiste en una deducción de 220 euros por hijo, siendo el archipiélago una de las cinco comunidades autónomas de la nación que va a aplicar ayudas fiscales en los libros de texto. «A nivel de deducción, si hay muchas familias que solicitan la factura para no tener ningún tipo de problema. Incluso también nos llegan a pedir las cuentas del año pasado para hacer este tipo de deducciones» expresa Sebastià Sabater, trabajador en la librería Drac Màgic de Palma. No obstante, el propio Sabater no considera que este tipo de ayudas fiscales estén relacionadas con un mayor número de compra de libros. «No creo que sea una cuestión que esté relacionada, la deducción de libros de texto es un beneficio que se da para las familias, pero al final son los centros los que eligen el libro de texto que utilizan los niños, y los padres se encuentran en la misma situación». El trabajador de Drac Màgic explica también que la venta de libros este año es similar a la del pasado, aunque muy por debajo de épocas anteriores a la aparición de las nuevas tecnologías. «Ha bajado muchísimo a causa de las licencias digitales y el chromebook que se utilizan en muchos centros». Para el alumnado de infantil, de primaria, de secundaria, de bachillerato y de educación especial, el curso empezará el 11 de septiembre de 2023. Iniciativas solidarias Ante esta situación, aparecen alternativas para los ciudadanos con problemas económicos. Motxiles solidàries hace 10 años que reparte material escolar a infantes en su proceso de escolarización. «El año pasado dimos entre 750 y 800 lotes, esperamos que este año repartamos cuantidades similares», explica Cristina Conti, coordinadora de la campaña. Por otro lado, la compra de libros de texto reutilizados en Wallapop ha aumentado este año un 250% en Balears si se compara la última semana del curso escolar con la primera del mes de julio. La plataforma explica que gracias a la compra de libros reutilizados, la comunidad ha contribuido a evitar la emisión de 1.396 toneladas de CO2 -equivalente a dar 153 vueltas al globo terráqueo en avión- y 49 millones de litros de agua, una cantidad similar a la que se bebe en Castilla y León durante 13 días.