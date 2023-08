El PSIB se ha mostrado muy crítico respecto al caso Metrovacesa y la relación de la Consellera de Vivienda, Marta Vidal, con un fondo privado que, según los socialistas, podría estar involucrado en la decisión de abortar la compra de 88 viviendas para alquiler social . En este sentido, han asegurado que Vidal ha mentido al respecto. "En su momento negó que tuviera relación con fondos buitre y hoy reconoce públicamente en los medios que se reunió con un intermediario que le sacó el caso de Metrovacesa antes de que fuera consellera", ha defendido Mercedes Garrido, diputada socialista en el Parlament.

Garrido hace referencia a la entrevista publicada hoy por Diario de Mallorca donde Vidal determina su relación con una persona que le hizo un comentario sobre Metrovacesa. "Este señor y yo quedamos cuando Prohens no era presidenta y era un rumor que yo podía ser consellera. Me sacó el tema de Metrovacesa. Yo no sé ni a quién representa. Ni lo sabía entonces ni lo sé ahora".

Asimismo, el PSIB también ha vuelto a pedir la comparecencia urgente de la consellera y ha insinuado que la presidenta del Govern, Marga Prohens, podría estar involucrada en este asunto. "Nos preguntamos si Prohens conocía la relación de Marta Vidal con el intermediario de los fondos buitre, de hecho fue uan de las primeras decisiones cuando llegó al poder. Quizá lo sabía o salió de ella llevar a cabo esta retroacción, tiene que rendir cuentas a la ciudadanía".

Cabe recordar que el Ejecutivo de Prohens ha abortado la operación de compra de 88 viviendas de Metrovacesa para alquiler social ubicadas en el barrio de Nou Llevant aprobada por el Ejecutivo de Armengol cuando estaba en funciones. Desde el Govern siempre han defendido que esta retroacción está vinculada al sobrecoste que suponían estas "viviendas de lujo" para la Administración Pública.

El informe enviado a la Fiscalía

Respecto a que el Govern balear enviara a la fiscalía el expediente sobre la compra de 88 pisos de la empresa Metrovacesa , Garrido ha explicado que "El govern aún no ha sido capaz de explicar porque ha llevado esta operación a la Fiscalía. No es capaz de explicarlo porque no hay nada que sea constitutivo de delito. Lo han hecho porque tenían que echar para atrás la compra de la manera que fuera y no tenían otra opción".