"Hace muchos años que los camiones de Emaya que pasan por el polígono de Son Castelló hasta Sóller, justo antes de llegar a la zona de Son Sardina ensucian la carretera" cuenta una vecina de Palmanyola. “Esto pasa porque no van tapados” y describe la “indignación que siente cuando una empresa municipal ensucia".

Esta suciedad ha ido aumentando con el paso de los años debido a que cada vez pasan más más camiones porque se ha aumentado la flota. Además “ incluso los vehículos nuevos de reciclaje no están bien adaptados al no llevar una limitación para evitar que caigan los residuos y que vayan a una velocidad reducida no impide que esto suceda.”

Otro punto que indica la vecina es que “la gente que se esfuerza en reciclar en sus casas se siente impotente ante el hecho de que estos mismos vehículos que se dedican al reciclaje contaminan”.

La Consellería se dedica a limpiar la zona una vez al mes, “viene una furgoneta del Consell con bolsas y tardan horas en limpiar la zona” puntualiza la vecina. “Además cerca de la zona hay dos torrentes y la suciedad a veces cae en los arroyos” recalca la vecina.