Masificación en los mercados de Mallorca: Souvenirs e imitaciones arrinconan al producto local

Pasear por los mercats de poble, una experiencia otrora casi mágica. Lugares llenos de fanfarria y jolgorio que transportaban a uno a unos tiempos muy lejanos, casi extintos. Los gritos de los comerciantes intentando ‘colocar’ su producto local eran un retrato de los bazares mallorquines, donde los campesinos podían comprar o intercambiar artículos de venta ambulante.

Toda esa mística se ha esfumado de un plumazo gracias a la bendición de la globalización y al turismo de masas que arrincona a la isla. El paisaje de ovejas, gallinas, cuero y cerámica ha dado paso a un panorama lleno de mochilas, gafas de sol, ropa del ‘Fornite’ e incluso de piedras transmisoras de energía.

Lo único que sigue transmitiéndole a uno que está en un mercat de poble y no en un anuncio de teletienda son los puestos de verdura y fruta, donde aún se escucha mallorquín y se vende el producto local. No obstante, el turismo de masas no les ha proporcionado demasiado beneficio.

«Viene mucha más gente, pero compra menos, solo compran los mallorquines», una reflexión en la que coinciden Joan, que regenta un puesto de verduras en Alcúdia, Andreu, que vende hortalizas en Sineu y Gironi, el cual tiene un puesto de frutas en Artà.

¿Dónde queda el beneficio de la masificación de los mercados entonces? «Los que tienen puestos de bisutería barata, ropa de imitación y gafas de sol están encantados con el turismo», explica Tòfol, el cual tiene un puesto en Artà. «En nuestras paradas antes venía la mitad de gente y gastaba el doble», sentencia.

Visitar los mercats permitía conocer las costumbres y tradiciones del lugar, ver que alimentos y productos artesanales eran los más habituales de la zona. Era una manera de conocer más profundamente el lugar que se visitaba.

Poco a poco, el contenido del mercat ha ido cambiando en pos de adaptarse a los nuevos tiempos. Todos los puestos se han «unificado y se han vuelto iguales», y al parecer a los turistas les encanta, porque los souvenirs y las imitaciones son los productos más buscados. Al igual que las plazas de las grandes ciudades, lo único que cambia en los mercats es el entorno, más que el contenido de los mismos.

Unos alemanes parecen hechos un lío en el Mercado de Sineu, ya que compran un boomerang en un puesto mientras murmuran ‘typical mallorca’. Una pequeña confusión de más de 16.000 kilómetros.

En Mallorca los mercats más importantes están en las localidades del interior, como pueden ser el Mercat de Sineu y de Inca. En las zonas cercanas a la costa, como el caso de Alcúdia y Santanyí, sus pequeños mercados locales han experimentado un crecimiento muy importante.

«Algunas calles están muy saturadas, no favorece a Alcúdia que venga tanta gente el día del mercat», explica Fina Linares, alcaldesa de Alcúdia. Este mercat está tan plagado de turistas que algunos lo han llegado a denominar como un ‘parque temático’.

El término ‘parque temático para turistas’, no sería el más exacto, un parque temático podrían ser algunas partes de la medina de Fez, en Marruecos, donde en un ambiente árabe los artesanos dan golpes al aire con martillos para hacer ruido y dar sensación de artesanía. En Mallorca ni se intenta ‘vacilar’ a los extranjeros, ya que lo que se vende en estos mercats es de todo menos mallorquín.

En Alcúdia es mucho más radical si cabe, porque si no fuera por la venta de productos de campo el mercat bien podría pasar por un ‘Todo a cien’ de cualquier país del mundo.

«Hemos de pensar un poco que queremos vender y mostrar», sentencia Fina Linares. Una reflexión en la que coinciden los distintos alcaldes de los pueblos de Mallorca.

«Hemos hecho campañas para promocionar el producto local y poco a poco iremos eliminando los puestos de productos importados de mala calidad que no aportan nada al mercat», explica Tomeu Mulet, el alcalde de Sineu. Para Mulet este mercat se mantiene «auténtico» gracias a la «venta de animales vivos».

Aun así, los vendedores que hace más años que vienen al mercat de Sineu coinciden en que la calidad del producto y la venta «han bajado mucho».

«Este mercat se mantiene un poco auténtico, pero sus paradas de producto local y autóctono quedan ahogadas por una avalancha de morralla», revela Miquel, un comprador habitual del Mercat de Sineu.

Rafel vende aves agrícolas en este mercat y tiene malas perspectivas de futuro para este tipo de negocio: «Los puestos de animales vivos irán desapareciendo, porque se venden muy poco y los jóvenes ya no compran en el mercat», sentencia.

Los mercats están sufriendo el mismo destino que los bares y restaurantes autóctonos en su paulatina sustitución en pos de las franquicias. El producto de mala calidad, pero barato, es mucho más tentador y apetecible para las nuevas generaciones.