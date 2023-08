El ejercicio políglota de la alta política

El símil taurino no es el más apropiado pero si el más gráfico para plasmar el gran día de gloria, las buenas artes políticas y el hábil manejo del capote de la seducción por parte de la presidenta que restringió al máximo los toros en su Comunidad y que ahora ve como sus sucesores quieren recuperarlos a modo de entretenimiento infantil. Francina Armengol sale a hombros de Balears cuando solo se había planteado su estancia en el Congreso de Diputados como estación de tránsito para volver a la plaza propia insular. Nunca tendrá mejor paseíllo que el de ayer en la madrileña carrera de San Jerónimo. Aún en su asombro, debe tener en cuenta sin embargo que su posición de mayor altura sobre el común de la política española, hoy a la intemperie, es solo para acreditar que Pedro Sánchez dispone de buenas espaldas. Es el presidente en funciones, aspirante a la renovación de cargo, quien tiene mayor necesidad de exhibir el currículum y las cualidades políticas de la curtida Armengol. Uno de los efectos secundarios de la hábil maniobra, concebida para encandilar a los nacionalismos vasco y catalán, ya se ha manifestado en forma de celos camuflados como actitud vigilante por parte de su sucesora. Marga Prohens no había previsto ser eclipsada de tal forma.

La farmacéutica de Inca personifica con su carcajada y vestimenta cómoda a la tercera autoridad del Estado a los 52 años. Puede serlo durante dos meses o toda una legislatura a prueba de zancadillas y deslealtades, aunque el encontronazo de ayer entre PP y Vox le permiten albergar esperanzas de larga exposición en el hemiciclo de la soberanía popular. Entre tanto malabarismo de minorías políticas y territoriales no es mal comienzo encomendarse a Félix Pons y Salvador Espriu. Conviene tener los referentes claros para no perder el norte. Francina Armengol se declaró ayer políglota convicta de la España plural y diversa. Es el precio de un cargo cuyo coste no le resta mérito, más bien lo contrario porque se asienta sobre la realidad sociológica y cultural para disgusto de la extrema derecha y con la paradoja de producirse en el momento en que en la Comunidad de origen de la presidenta del Congreso se emprende el camino contrario.

Armengol promete abrir el micrófono a todos los idiomas del Estado. El concepto políglota y su aplicación le serán útiles si van más allá de lo estrictamente idiomático. La complejidad del momento obligan a aplicarlo a todas las facetas de la política.