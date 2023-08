Francina Armengol tiene casi asegurado su puesto como presidenta del Congreso de los Diputados. El secretario general de Junts, Jordi Turull ha anunciado esta mañana a su ejecutiva, tal y como ha adelantado EL PERIÓDICO, un principio de acuerdo con el PSOE para la Mesa, pero advierte de que no es una decisión cerrada hasta que se cierren determinados asuntos. Coalición Canaria, por su parte, acaba de anunciar que se abstendrá en la votación.

Entre los acuerdos alcanzados, según Junts, está el uso del catalán en el Congreso -al que se referiría explícitamente Francina Armengol en el discurso de hoy si es elegida-, la reapertura de la comisión de investigación sobre las llamadas 'cloacas del Estado' y la creación de una comisión de investigación sobre los atentados de Barcelona y Cambrils del 17-A. También que la persona propuesta para el PSOE para presidir el Congreso tuviera un perfil sensible respecto a la lengua, al conflicto con Cataluña y fuera "votable" para Junts.

Turull ha advertido a su dirección de que antes de las 10 horas se han de llevar a cabo algunas comprobaciones para dar por sentada definitivamente la decisión. Una decisión de la ejecutiva de Junts viene precedida de un silencio absoluto, decretado por el secretario general, Jordi Turull, que ha exigido incluso no hacer ningún tuit sobre la posición de Junts, decisiva matemáticamente tanto para que se constituya una mayoría de izquierdas en el Congreso como para que Sánchez pueda superar una eventual sesión de investidura para repetir como presidente del Gobierno. Turull ha indicado a los suyos en días precedentes que "todo está por hacer y todo es posible".

Pero todos los escasos políticos que Puigdemont y otros cargos de Junts han hecho públicos han servido para subrayar, también en privado, que exigirán cuestiones de máximos, como la amnistía para los aproximadamente 4.000 procesados por causas relacionadas con el referéndum del 1-O y el ejercicio del derecho de autodeterminación. Junts ha marcado distancias con su gran rival soberanista, ERC, y ha asegurado que las condiciones van a ser de máximos y no se van a limitar a un incremento de competencias o cuestiones simbólicas como el uso de las lenguas cooficiales en las Cortes. "No he ido a la cárcel por Cercanías y la financiación", ha espetado Turull en alguna ocasión, para subrayar que su apuesta exigente respecto al Estado no se limita a reclamaciones de autogobierno sectoriales, solamente.

La negociación se ha llevado en secreto por diversos motivos. En primer lugar, para mantener centralizada en Puigdemont la estrategia y evitar mensajes disonantes en un partido con distintas sensibilidades, que incluyen a un sector pragmático y pactista mucho más predispuesto que el 'expresident' a facilitar la investidura del PSOE a cambio de avances en el autogobierno. También se ha guardado silencio para dominar los ritmos y generar cierto nerviosismo en los interlocutores. Y en último término, el cierre de filas también tenía como objetivo desmarcarse de ERC, que sí ha explicitado sus condiciones y ha ofrecido diversas comparecencias públicas para abordar la cuestión.

Puigdemont advirtió de entrada, además, que no aceptaría presiones de ningún tipo y subrayó su situación y las afectaciones políticas y personales que ha tenido en los últimos años. Fue otra manera de poner distancia respecto a los interlocutores y destacar lo que para el 'expresident' y su entorno es lo más importante: marcar distancias respecto a ERC ofreciéndose como el partido (o movimiento) que más coherente se mantiene respecto al objetivo de la independencia y en relación al 1-O y la estrategia de la confrontación dictada por Puigdemont.