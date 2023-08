Tercera vez que un vecino de Palma acude a su centro de salud con su hija y no hay pediatras para atenderla.

El usuario, que ha hecho pública su queja en Twitter, lamenta que en el centro de salud Valldargent, cerca de la plaza Madrid en Palma, "no cubre ni bajas ni vacaciones" este verano y faltan pediatras para atender a los menores.

Según explica, este centro habitualmente solo tiene atención pediátrica por las mañanas, mientras que por las tardes tienen que desplazarse al PAC de Son Pisà. Sin embargo, al acudir esta mañana, le han explicado que no había ningún pediatra disponible y le han derivado directamente al segundo centro.

"Es la tercera vez que venimos y nos dicen que no hay pediatras", apunta el vecino en palabras a este diario: "Que pase de forma habitual es comprensible, pero no puede ser que falten especialistas de forma reiterada en un centro de salud", lamenta.

Una vez en Son Pisà, en primera instancia le han comunicado que no se atienden urgencias pediátricas en horario de mañana y han tratado de derivarle a Son Espases, a lo que el usuario ha alegado que este es su PAC habitual cuando Valldargent no está disponible, como los fines de semana. Después de hablar con los sanitarios y tras un tiempo de espera, finalmente la menor ha sido atendida por un pediatra en Son Pisà, aunque la familia no se ha marchado sin antes inteponer una queja ante el IbSalut: "No somos un caso aislado y la falta de profesionales se nota cada vez más en Atención Primaria", señala.

El IbSalut admite un déficit de especialistas en pediatría

Por su parte, fuentes del IbSalut consultadas por este diario han admitido un déficit de pediatras en el servicio público, que el ente achaca a que se necesitan más pediatras de los que se forman cada año.

En verano, explican estas fuentes, es complicado cubrir las vacaciones porque no existe un superávit de especialistas para paliar la falta de médicos, tanto en la atención primaria como en la hospitalaria.

Igualmente, desde el IbSalut aseguran que la asistencia está garantizada.