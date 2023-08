La planta de hidrógeno de Lloseta continúa sin funcionar y todavía no hay establecida una fecha. Así lo determinaron ayer desde la Conselleria de Empresa, Ocupación y Energía, explicando que de cara a la próxima semana tienen previsto una reunión con los responsables de la situación y el propio Consorcio de Transportes para encontrar una solución a la avería. En este sentido, aseguraron que el objetivo es que la planta funcione «lo antes posible». Cabe recordar que la planta llevaba un año y medio sin funcionar al presentar una deficiencia en su estructura.

Según explicó el ex teniente de alcalde de Movilidad Sostenible, Xisco Dalmau, el ayuntamiento de Palma era conocedor de la avería que impedía a la planta de Lloseta generar hidrógeno verde. Dalmau confirmó que «desde el primer día sabíamos que había un fallo técnico en el surtidor. La empresa nos lo dijo». Dicha avería influyó en el funcionamiento de los cinco autobuses comprados por el anterior ejecutivo por un valor de 4.832.135 euros y que tuvieran que suministrarse a través de hidrógeno de la Península.

Ante esta situación, el actual Govern se mostró muy crítico con lo que tildaron de «ecopufo». La presidenta, Marga Prohens, defendió que contaba con un «fallo que venia de fábrica y que ya había sido avisado por el fabricante. Se ocultó que no funcionaba. Creer en energías verdes y renovables no puede ser un eslogan, no puede ser una bandera en la que detrás no hay absolutamente nada», concluyó.