La dirección ‘palma.cat’ sigue gozando de buena salud en Cort

La denominación palma.cat seguía boyante en todas sus manifestaciones el pasado viernes, y ya me perdonarán que no sea tan pervertido como para adentrarme a diario en la monótona versión oficial del Ayuntamiento de la ciudad. Por tanto, los abundantes titulares del tenor de «Cort ha eliminado el .cat de su página web a instancias de Vox» estaban notablemente exagerados, Y tras sopesar la actualidad política, cabe preguntarse si desaparecerá antes el satánico palma.cat o el angélico Vox.

En ningún caso se insinúa aquí un disolvente debilitamiento de la pulsión catalanicida de Vox, pero ser ultraespañol es más difícil de lo que parece. No se consigue de la noche a la mañana, y los mallorquines no tenemos prisa. En la imagen que hoy nos ilustra, les mostramos el resultado de teclear el magma blasfemo palma.cat. En esa dirección de internet, y en un catalán envidiable, no solo se mantienen todos los servicios heredados del felizmente olvidado Pacto de Progreso. También aparecen traducidas al catalán las noticias más recientes de esta semana. Y se cumplen las reglas de la ortodoxia, porque Javier Bonet está situado como corresponde por encima de un tal Jaime Martínez.

También existe el dominio palma.es, pero remite con frecuencia a palma.cat. Para dirigirse a Cort, predominan los correos electrónicos catalanizados. La vigencia de los «Serveis atenció violències masclistes» demuestra que Vox también ha fracasado de momento en su liofilización de la violencia de género en intrafamiliar. ¿Cuál es el partido más ridículo de la historia de Balears?

La especulación terrenal es nuestra cruz desde tiempos inmemoriales. En Estados Unidos llaman hoy «Majorcan Speculator» a Antonio Ramis, con la particularidad de que el emprendedor palmesano desarrolló su actividad a finales del siglo XVIII en Nueva Orleans. Su extraordinaria peripecia inmobiliaria, fundamental en la génesis de la ciudad estadounidense moderna, en la construcción de su catedral, en la conformación del Estado de Luisiana y en el esclavismo, ha sido narrada con inigualable maestría por Perico de Montaner, en una valiosa monografía de la Reial Acadèmia Mallorquina d’Estudis Genealògics. Ojalá dispusiéramos de un equivalente de este historiador para trazar nuestro drama contemporáneo.

Ambrose Bierce nos recuerda que la transformación de los aborígenes en fertilizante es uno de los trámites inevitables en la colonización. De ahí que Cort obligara a un miembro de la Policía Local, después destituido, a tuitear que los palmesanos debían encerrarse en sus domicilios y no salir en coche a molestar a los turistas atascados. Es una vergüenza que un residente de Formentor se desplace a Palma, y se encuentre con la ciudad colapsada. Hay que reservar la isla entera a los chalets de los privilegiados, ya está bien de que cualquier desharrapado con un Ford Fiesta se crea con derecho a circular por Mallorca, alegando que nació allí por casualidad.

Bastará acabar con unos cuantos mallorquines para que escarmienten los demás. Entretanto, la rebelión de los indígenas debe consistir en salir a la calle y pasarse el santo día en coche, hay que sufrir por la liberación de Mallorca. Todos al atasco, equivalente a las manifestaciones que las izquierdas y los ecologistas aturdidos son demasiado cobardes para capitanear. No esperes a que te salve el cambio climático, empuña el volante de tus decisiones.

Protestas ciudadanas: La población de edad de Vilafranca no quiere perder la oficina de Banca March. ¿Solución? Crear una entidad de proximidad, como la fundada un siglo atrás por Juan March. Los vecinos de Génova sobre el Túnel temen que se restaure la velocidad de 120 kilómetros por hora en la Vía de Cintura, dado el estruendo nocturno de los vehículos. Solicitaron cita no atendida con el conseller insular Fernando Rubio. ¿Solución? Subir la velocidad máxima desde los ridículos ochenta actuales a noventa, como máximo a cien, y olvidarse de los 120. La política es más fácil de lo que se cree.

Casi nos quedamos sin aliento para recordar que Miguel Bosé se ha convertido en habitual de Mallorca, y levanta expectación entre el personal en sus periódicas visitas a la isla. Le han perdonado la vacuna. Acudo a CineCiutat decenas de veces al año, dos este fin de semana y pagando religiosamente, además de la publicidad gratuita aquí mismo. Con esa gestión, tiene mérito.

Reflexión dominical aclimatada: «Un negacionista del cambio climático que no viaja es menos peligroso que un afirmacionista que coge un avión».