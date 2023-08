Pere Riera Sagrera, politólogo: «Vox no será como Cs, su sustrato está más consolidado al venir de la desaparición del franquismo»

¿Cuál es el ámbito de estudio de un politólogo?

En mi caso me interesa el estudio de los sistemas políticos comparados. Por tanto, mi atención se centra en el estudio de las diferentes maneras de entender la política entre los países y cómo actúan sus ciudadanos.

Hablamos de países democráticos.

El sentido de la palabra democracia depende del ámbito en el que nos movamos. En España hay un alto índice de aceptación de la democracia, que está en torno al ochenta por ciento de los ciudadanos, cosa que pasa en la mayoría de países europeos en los que los ciudadanos hacen suya la famosa frase de que «la democracia es el menos malo de los sistemas políticos». Pero eso no quita que aceptado el sistema la gente no se sienta descontenta con él. Y eso es interesante, pues la crítica es buena para la propia democracia.

La derecha no penaliza y la izquierda sí. ¿Leyenda urbana o realidad?

Primero deberíamos definir lo que significa penalizar. Lo que sí confirman los datos es que aquí el descontento con la izquierda se manifiesta con una abstención, que en el fondo es una penalización de segundo orden pues no se cambia el voto, mayoritariamente. En cambio, en el otro espectro ideológico la penalización vendría más con el cambio de voto. Pero eso pasa aquí y en muchos otros países.

Usted ha estudiado el hecho de la que podríamos calificar como de infidelidad del voto.

Cierto, aquí no encontramos con una curiosidad y es que, en un sistema como el nuestro, en el que en poco tiempo tenemos urnas municipales, insulares, autonómicas, estatales y europeas, el voto cambia mucho. Es un hecho empírico que según sea el ámbito de la votación, el ciudadano puede votar diferente. Así que la extrapolación se hace imposible.

¿Tenemos una buena ley electoral?

Es buena pero mejorable. Data de hace cuarenta y cinco años y en su momento buscaba dos cosas: Primero, reforzar, a través de listas cerradas, el sistema de partidos políticos como tales, en un momento de transición hacia la democracia y después de décadas sin estar permitidos. Y segundo, buscaba también consolidar una mayoría absoluta para la UCD y los partidos de centro derecha, teniendo en cuenta sus previsiones de resultados, que al final no fueron las que las élites predecían.

¿Existe el sistema electoral perfecto?

No. Y aunque no existen en el mundo dos sistemas electorales iguales, en Europa predominan los llamados sistemas proporcionales, aunque en algunos casos, como el español, sea poco proporcional a diferencia de Países Bajos, por ejemplo, que tienen un sistema muy proporcional.

El sistema d’Hondt ¿es un buen método para distribuir los escaños?

Es bueno en el caso de circunscripciones grandes, para las pequeñas favorece mucho a los partidos mayoritarios y penaliza a los menores.

¿Se han terminado las épocas de mayorías absolutas?

No quiero pontificar al respecto, pero sí creo que obtenerla es más complicado que hace diez años, cosa que nos aproxima más a lo que pasa en el resto de Europa. De todas maneras, esas mayorías puede que sí aparezcan a nivel autonómico, por el número menor de escaños que hay en juego.

Vive en Madrid. ¿Es válido extrapolar la política madrileña a todo el Estado?

Se han hecho estudios al respecto. Y en ellos se nota un movimiento, cada vez más fuerte, según el cual Madrid ha pasado de ser la capital a ser una autonomía más. El madrileño, por primera vez, se siente como tal y el sentimiento nacionalista madrileño va en aumento. A derecha e izquierda: la presidenta practica un madrileñismo regionalista y en la oposición un partido fuerte se llama Más Madrid. De cada vez más, Madrid deja de representar lo que pasa en el resto de España.

Decir derecha o izquierda no significa lo mismo en todo el mundo.

Cierto. El centro ideológico se mueve. En Estados Unidos, por ejemplo, el partido con el que se alinean las socialdemocracias europeas es el Demócrata, que tiene poco de socialdemócrata. Mire lo que costó que pudieran implantarse mínimas reformas sociales.

Usted ha vivido en Estados Unidos, un país que parece muy democrático, pero en el que muchas personas no disponen de derechos sociales básicos.

Esa es la gran pregunta que nos hacemos los analistas: ¿Cómo es posible compaginar un alto índice democrático con la pobreza extrema, la indigencia y la dificultad para acceder a la sanidad pública? Pero esa contradicción, más que de falta de democracia es de falta de distribución de la riqueza. Basta mirar el índice de Gini que mide cómo se redistribuye el Producto Interior Bruto y vemos que en Estados Unidos ese coeficiente tiene mucho que desear. Mucha riqueza global pero la gente muere en la calle. Estados Unidos es extremista, está polarizado.

Como profesor ¿ve un interés hacia la política por parte de sus alumnos?

En los últimos diez años noto un desinterés por la política entre los estudiantes de grado, pero también entre los ciudadanos en general. Basta ver cómo bajan las audiencias de los programas políticos en televisión, es un hecho constatable.

Nuestra clase política ¿está preparada?

Cada uno tiene la preparación que tiene. Pero, aunque creo que es bueno que los políticos hayan pasado por la universidad, no es imprescindible. Piense que personas autodidactas han destacado en ámbitos culturales y políticos.

Volvamos al tema electoral. ¿Por qué fallan las encuestas?

Hay varias razones. La primera es que hacer encuestas es muy complicado cuando tienes tantas circunscripciones. No vale hacer una encuesta a nivel global cuando los electores votan a nivel regional, pues la muestra general no sirve. Por otra parte, está el hecho que los encuestados no siempre dicen la verdad, consciente o inconscientemente, o bien porque no quiere retratarse ante un extraño o bien porque cambian de opinión.

¿Qué opina sobre la prohibición de no publicar encuestas los días previos a las votaciones?

No me parece bien. Mire lo que ha pasado, que sí han publicado encuestas españolas países como Andorra y Australia, por ejemplo, cosa que en un mundo globalizado han llegado aquí. Las encuestas deberían poderse publicar hasta el último día, pues no está clara su incidencia sobre el voto, al menos en los partidos grandes. Porque la gran pregunta sobre las encuestas es: ¿Qué influye más sobre el elector, decir que un partido concreto pierde votos o que los gana?

Y ¿qué decir de las campañas electorales?

No son muy importantes, aunque en este último caso sí vemos que se ha activado un voto socialista indeciso. Pero en general el efecto de las campañas no es significativo. Lo mismo diría sobre los debates televisivos, no está claro que puedan influir de forma significativa, soy escéptico sobre ellos. No cambian el voto, solamente reafirman.

¿Ha dañado Vox al PP?

Sí. El hecho de querer montar gobiernos autonómicos sin tener en cuenta que se abría un segundo tiempo electoral, incluso convirtiendo acuerdos y pactos en actos de campaña, esto sí que ha sido una mala estrategia. También las manifestaciones de algunos líderes autonómicos en contra de Vox y que luego han tenido que cambiar, tampoco ha favorecido a la credibilidad. Todo esto ha sido utilizado hábilmente por la izquierda, que ha reforzado la idea que pactar con la extrema derecha implica la transformación de políticas públicas consolidadas.

¿Una ola de extrema derecha recorre Europa?

Bueno, pues la realidad indica que gobierna en Italia, que crece en Alemania, que es muy fuerte en Francia, que crece en el norte de Europa. Obviamente este crecimiento generalizado desmiente las voces que indican que Vox ha nacido como contrapartida el nacionalismo catalán y vasco, a las políticas de Pedro Sánchez y Podemos. Estos partidos no están en otros países en los que la extrema derecha crece. Otra cosa es que en España Vox gobierne. Si no toca poder habrá presiones para reunificar la derecha española. Vox no será un segundo Ciudadanos pues su sustrato está más consolidado, pues proviene de la desaparición del franquismo.