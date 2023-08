Jorge Campos no descarta ocupar el cargo de portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados que ha dejado vacante Iván Espinosa de los Monteros. "Evidentemente siempre voy a estar dispuesto a todo lo que me ofrezca el partido, siempre lo he estado desde el minuto" ha asegurado el diputado balear. No obstante, Campos ha defendido que el asunto todavía no se ha tratado dentro del partido. "No hemos hablado de nada de tipo organizativo porque la noticia ha sido hace unas horas y no hemos tratado el asunto".

Respecto a la marcha de Espinosa de los Monteros, el diputado ha detallado que "se marcha por motivos personales y familiares, es una decisión muy respetable. El Congreso va a perder a la persona mejor preparada pero Vox va a seguir contando con él". Asimismo, Campos niega la existencia de una crisis interna dentro del partido. "No creo que haya varios sectores dentro de Vox. Somos un partido muy cohesionado sin ningún tipo de crisis". Un paso al lado que supone, de facto, el triunfo del ala más radical y ultracatólica del partido, dirigida por el eurodiputado Jorge Buxade, respecto al ala más liberal representada por el propio De los Monteros. Sin embargo, el diputado de Vox por Balears defiende que ese no es el motivo de su adiós. "Conozco personalmente a Iván Espinosa de los Monteros y he tenido un trato muy cercano con él. Le puedo asegurar que el trabajazo que ha hecho por Vox desde el minuto uno está muy lejos de su intención de entrar en escisiones o divisiones". Renuncia por "motivos personales" El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha anunciado en rueda de prensa en el Congreso su renuncia al escaño "por motivos personales y familiares" y ha explicado que permanecerá en Vox "como afiliado de base". Tras perder 19 escaños en los pasados comicios y cerrar varios acuerdos autonómicos con el PP en los que ha primado la corriente ideológica más extrema, Espinosa de los Monteros ha decidido dar un paso a un lado y dejar la dirección de la formación en la que lleva militando desde 2013 y de la que ha sido secretario general entre 2014 y 2016.