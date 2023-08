¿Ser el investigador más citado en su área da ventajas?

No, solo da más trabajo. Teóricamente es una oportunidad porque da visibilidad pero en términos de financiación se traduce en cero. A mí como mucho me han dado las gracias alguna vez. En España no hay ni un incentivo para los investigadores altamente citados. En otros países como Australia o EEUU sí, porque eso repercute en los rankings y aumenta las posibilidades de las universidades de atraer talento, alumnos… Me buscan muchos centros extranjeros para revisar artículos o participar en tribunales de tesis, trabajo en general no remunerado. También muchísima gente quiere venir aquí a hacer estudios y cada día hay una avalancha de ‘mails’ de gente que te quiere consultar algo … eso son tres horas de trabajo diario, a cambio de nada y quitando tiempo a la investigación. Me contentaría con que alguien me ayudara a gestionar todo ese trabajo extra. Tener una financiación ‘liberada’ también ayudaría: el problema de la investigación es que lo poco que se invierte es complicadísimo de justificar, es absurdo. Mi día es hacer papeleo.

¿Ser muy citado no le sirve ni para que le lleguen ofertas? Los países árabes ahora fichan investigadores como futbolistas, ofreciendo unas condiciones impensables aquí.

Sn su día llovieron ofertas de allí, también de China. Las condiciones son muy buenas, si me hubieran llegado cuando acabé la tesis pues me voy de cabeza; ahora, con familia y tal, hay mucho que sopesar.

Balears es la comunidad que menos invierte en I+D+i, ¿qué pide al nuevo Govern?

Se han hecho pequeñas mejoras , pero lo básico sería llegar a la media española y que lo invertido vaya a ciencia básica y aplicada en régimen competitivo. Que no sea dar una subvención a los hoteleros para que hagan los jardines más bonitos. A nivel estatal por ejemplo hemos visto que se mete gasto militar, como tanques nuevos, dentro del I+D+i.

‘El País’ ha destapado la trama de universidades que a golpe de talonario fichan (falsamente) a investigadores muy citados para que figuren como autores de sus artículos y aumentar así su relevancia. También es sabido que hay científicos que pagan por publicar. ¿Se ha pervertido el sistema?

Hemos pasado de que los resultados de que la investigación se quedara en un cajón a publicar artículos como churros, no tiene sentido y habría que buscan un término medio. Han salido unas cosas alucinantes, pero no hay que condenar automáticamente a todo el mundo. La doble afiliación a dos universidades ha existido siempre y no ha habido problema, pero el problema es cuando esas afiliaciones son falsas.