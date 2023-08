La fundación Patronato Obrero: «Queremos integrar a los senegaleses en la sociedad mallorquina»

«El objetivo del proyecto es integrar a los senegaleses en la sociedad mallorquina, que puedan ir a las cafeterías de barrio, a los mercados municipales... En definitiva, que se vuelvan mallorquines de facto». Con esta idea en mente se creó T’acompanyo, un proyecto pionero en todo el Estado donde se forma a los top manta senegaleses para darles un futuro.

La fundación Patronato Obrero, con la financiación de la conselleria d’Afers Socials y el Fondo Social Europeo, ejecuta este proyecto. El único requisito para entrar es tener el pasaporte, no hace falta ni el permiso de residencia ni de trabajo.

«Queremos que los senegaleses se integren en la cultura mallorquina», explica Juan Muñoz, responsable de comunicación de la entidad. «Siempre vemos a los manteros en plaza Mayor, en la Platja de Palma, pero nunca ha habido un proyecto para ellos», revela.

El proyecto consta de distintos talleres; de idiomas, de habilidades sociales, de nuevas tecnologías... donde los participantes aprenden todo lo necesario para poder vivir en la isla.

No solo acuden senegaleses a estos talleres, el gran éxito del proyecto ha fomentado un Nivel 2, donde la educación es superior. En estos talleres acuden gente de Latinoamérica, el norte de África y los senegaleses que ya dominan las bases de la formación.

Problemas económicos

El primer semestre contaron con más de cien alumnos, no obstante solo 13 acabaron. «Es muy complicado que la gente se mantenga, en cuando les sale un trabajo en negro se van», explica Muñoz.

«Nosotros les damos una beca de 23 euros por cada día que vienen, pero obviamente no es suficiente, en un día de trabajo pueden sacar 15 veces más», revela Antonia Roselló, una de las orientadoras laborales de la fundación.

«Hubo un momento crítico, cuando llegó la temporada estival muchos se fueron a vender y nos quedamos con poca gente, por suerte ya se ha estabilizado», manifiesta Roselló.

«La nota positiva es que todos los senegaleses de Mallorca ya saben de la existencia de estos talleres», explica Muñoz. Por lo que «cuando estos acaben de trabajar por el verano, vendrán».

En una de las clases del Nivel 1 los alumnos está aprendiendo castellano mediante la explicación de la pirámide alimenticia. Uno de los participantes explica en francés que está «muy contento» y que espera «aprender mucho más».

En los talleres de Nivel 2 el conocimiento de la lengua por parte de los participantes es superior y las entrevistas se vuelven posibles. En una de las clases está Abdourahmane Ndiaye. El senegalés llegó a Mallorca el 2017 después de un largo periplo en patera desde Marruecos, haciendo escala en Málaga y Valencia.

«Quiero estudiar, es muy importante hablar y leer bien para poder integrarme entre la gente de la isla», explica el senegalés. Ndiaye solo sabía decir «buenos días» antes de entrar en el Patronato, saludo que aprendió trabajando en un barco en Mauritania. «Estoy muy contento aquí, he aprendido muchas cosas», revela.

No solo hay senegaleses en T’acompanyo. En las clases de mayor nivel se encuentran alumnos de diversos países. «No sabía de la existencia de Mallorca, vine aquí porque un amigo me dijo que no hay gente racista», expresa Mohamed Essaket. Este marroquí participa un taller de informática y es el que tiene un nivel más elevado debido a que hizo un «curso de informática en el Rafal». Essaket explica que tiene ganas de aprender español «para hacer cosas buenas» en la isla y que por ahora sobrevive porque cada cierto tiempo le surgen «trabajos en negro».

El colectivo de vendedores ambulantes está dentro de los niveles de pobreza severa. La población en riesgo de pobreza o exclusión social en Balears en 2022 se situó en el 21,5%, —unos 263.000 ciudadanos—. Para quienes vienen de países de fuera de la Unión Europea, el porcentaje alcanza el 60,4%.

Mantener el contacto

«Son gente que tiene muchas ganas de aprender y que vienen aquí para poder prosperar», explica Juan Muñoz. «Cuando consiguen los papeles no perdemos el contacto con ellos, los enviamos a la orientadora laboral para que los siga ayudando», sentencia.

Es la ventaja de contar con una infraestructura tan elevada. T’acompanyo no es más que uno de los muchos otros proyectos que el Patronato Obrero ejecuta cada año para reinsertar a personas en riesgo de exclusión social a la sociedad.