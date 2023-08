Baleares sigue siendo la segunda comunidad que más aporta y la novena en recibir

La financiación autonómica se vuelve a situar en el centro del tablero político. En 2003 el titular era que Madrid, Baleares y Cataluña aportaban a las arcas del Estado más de lo que recibían. Veinte años después todo sigue igual. Las islas siguen siendo la segunda Comunidad Autónoma que más recursos envía al Gobierno vía impuestos, concretamente 3.248 euros por habitante, mientras que baja hasta la novena posición a la hora de recibir recursos, con solo 2.910 euros por ciudadano. En el extremo opuesto estaría Extremadura, que aporta 1.931 euros y recibe 3.422.

En el caso de las islas, cada balear aporta 338 euros al Estado que no vuelven a las arcas públicas del archipiélago. En 2017 la situación era muy similar. En aquel momento, las islas aportaban 2.927 euros por habitante, pero recibían 2.297. De este modo, las islas perdían en el reparto 479,68 millones de euros: 430 euros que cada balear aportaba al Estado y que iban a parar a otras comunidades. Ahora el Gobierno abre la puerta a una reforma del sistema de financiación, caducado desde 2014, como anzuelo para las negociaciones para formar gobierno.

Desde la conselleria de Economía y Hacienda, liderada por Antoni Costa, asumen que no será una negociación fácil porque todos querrán salir ganando, aunque esperan que el resultado acabe siendo provechoso para las islas con el objetivo de hacer frente al aumento del coste de los servicios públicos o la necesidad de reforzar las infraestructuras. El modelo actual favorece a las regiones que tienen una gran actividad económica, como es el caso de Balears, porque al recaudar más IRPF e IVA obtienen una mayor cantidad de ingresos y se les acaba imputando en positivo en el modelo. Además, contempla la cesión de recaudación del 50 por ciento mientras que el modelo anterior estaba en el 30%, por lo que el avance fue considerable.

En el acuerdo de PP y Vox, ambos partidos incluyen como medida fundamental la consecución de un nuevo marco que «garantice» la sostenibilidad de los servicios esenciales bajo los principios de solidaridad y cohesión y que atienda a criterios como el crecimiento poblacional, la población flotante o la insularidad, además de respetar la autonomía tributaria y la corresponsabilidad fiscal.

El economista Carles Manera, encargado de negociar el anterior entre 2007 y 2008 cuando era conseller de Economía, Hacienda e Innovación, recuerda que tanto el crecimiento poblacional como la insularidad ya están incluidos en el sistema de financiación actual y asegura que el resultado de estos años ha sido «bastante positivo» para Baleares pese a las críticas recurrentes. Pone como ejemplo que en aquel momento las islas estaban 21 puntos por debajo de la media en financiación per cápita mientras que «ahora estamos en la media e, incluso, algunos años por encima». En 2022 la expresidenta del Govern Francina Armengol también aseguraba que «está dando un buen resultado a Baleares» porque recibían 670 millones de euros más que el año anterior.

Manera reconoce que se debe reajustar el modelo para seguir el principio de ordinalidad, «ya sea aportando menos o recibiendo más recursos», y pone el foco en que el actual no contempla cuestiones como el gasto sanitario sobre la población flotante, que son todos aquellos turistas que vienen y consume recursos sanitarios: «Esta partida es importante porque puede oscilar entre los 90 y los 110 millones más de gasto por parte del Govern».

Explica que en el actual sistema este critero se escapa porque los recursos a percibir se calculan a partir del número de residentes, pero algunos meses de verano las islas reúnen a más de 2 millones de personas por el turismo, por lo que existe una descompensación evidente que repercute en los recursos públicos.

Sobre las negociaciones, explica que serán «difíciles pero no imposibles» porque se trata de un modelo complejo y complicado. En este sentido, recuerda que no son negociaciones bilaterales y, por tanto, cree que el punto clave será que haya más dinero a repartir: «Ahora acaba siendo un juego de suma cero ya que lo que gana uno lo pierde el otro, por lo que se deberían poner ser más recursos y que las comunidades deben tener en cuenta que no conseguirán todas sus reivindicaciones, pero como mínimo debe haber un cierto equilibrio».